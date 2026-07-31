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Street Fighter 6: horarios del mantenimiento previo al inicio a la cuarta temporada

Adicionalmente, con el inicio de la cuarta temporada, Capcom ha revelado que el juego recibirá una colaboración con Onimusha.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Mientras en francia se desarrollan las finales del torneo de Street Fighter 6 en EWC, Capcom reveló los horarios oficiales de actualización y mantenimiento de servidores que darán inicio a la cuarta temporada del juego. Durante este periodo, no estarán disponibles las funciones en línea, incluyendo el matchmaking, el Battle Hub y la tienda del juego. La actualización traerá un parche de balance para todos los personajes de los primeros tres años de Street Fighter 6. Además, con el inicio de la cuarta temporada llega Yasmine, el primer personaje DLC del cuarto año del juego, quien estará disponible para los poseedores del Character Pass tras descargar el parche al inicio del mantenimiento.

Horarios del mantenimiento previo al inicio de la cuarta temporada de Street Fighter 6

Horarios del mantenimiento previo al inicio de la cuarta temporada de Street Fighter 6

El mantenimiento de los servidores de Street Fighter 6 está programado para dar inicio el domingo 2 de agosto, con una duración aproximada de cuatro horas. La descarga de la actualización estará disponible al inicio del mantenimiento o poco después. A continuación, detallamos los horarios del inicio oficial de la cuarta temporada de Street Fighter 6 para Colombian, México, Argentina y España.

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PaísHora de inicioHora de finalización
MéxicoDomingo 2 de agosto, 9:00 p.m.Lunes 3 de agosto, 1:00 a.m.
ColombiaDomingo 2 de agosto, 10:00 p.m.Lunes 3 de agosto, 2:00 a.m.
ArgentinaLunes 3 de agosto, 12:00 a.m.Lunes 3 de agosto, 4:00 a.m.
EspañaLunes 3 de agosto, 5:00 a.m.Lunes 3 de agosto, 9:00 a.m.

Así es la primera colaboración de la cuarta temporada entre Onimusha y Street Fighter 6

Con la llegada de la cuarta temporada de Street Fighter 6, Capcom ha anunciado una colaboración con la franquicia Onimusha, titulada The Way of the Oni x The Way of the Fist, la cual se llevará a cabo del 7 al 31 de agosto. Durante este evento, los jugadores que inicien sesión recibirán gratuitamente ocho colores de trajes para luchadores inspirados en Onimusha; como Ryu con colores que evocan a Miyamoto Musashi o Terry con una paleta de colores inspirada en Akechi Samanosuke. Adicionalmente, la colaboración incluye trajes de samurái para el Avatar, ilustraciones de pantalla de desafío, títulos y fondos. Todo esto para impulsar el lanzamiento de Onimusha: Way of the Sword, programado para el 3 de septiembre.

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Fuente: Canal oficial de Street Fighter en YouTube, @StreetFighter

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