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Street Fighter 6: junto a Ingrid Capcom añadirá nuevos modos para los avatares del juego

Capcom ha escuchado a la otra parte de la comunidad de Street Fighter 6 y ha agregado nuevos modos para un aspecto del juego que estaba intacto desde su lanzamiento.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

La semana pasada conocimos todo el contenido que tendrá el Fighting Pass de Ingird en Street Fighter 6. Ahora, Capcom anunció la llegada, junto con la última actualización de la tercera temporada, de dos nuevos modos de juego a Street Fighter 6. Estos involucrarán a los personajes personalizados creados por los jugadores. Estos nuevos modos estarán disponibles para todos los poseedores de Street Fighter 6 a partir del 28 de mayo, coincidiendo con la llegada de Ingrid y los nuestros trajes para Alex, Sagat y C. Viper.

Así son los nuevos modos para los avatares de Street Fighter 6

El modo, Random Avatar Matches, permitirá a los jugadores buscar partidas en línea contra avatares de otros usuarios. Para garantizar el equilibrio, este formato implementará la función Level Sync, fijando los niveles y estadísticas base a la hora de emparejar los enfrentamientos. Además, desbloqueará todos los límites de barra, ranuras de accesorios, estilos de maestros, movimientos especiales y Super Arts, sin importar si se completó el modo World Tour. Al participar, se obtendrán Avatar Points para conseguir accesorios y subir en las clasificaciones, además de cumplir desafíos que otorgan colores de trajes exclusivos para —por el momento— Luke, Jamie y Ed.

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Street Fighter 6: junto a Ingrid Capcom añadirá nuevos modos para los avatares del juego

El otro modo, Avatar Arcade, ofrecerá una experiencia centrada en combates contra la CPU. En este modo enfrentaremos a los diferentes personajes jugables de Street Fighter 6 para aprender sus técnicas sin necesidad de pasar el modo World Tour. Asimismo, Battle Tour presentará rutas de batallas consecutivas contra maestros y personajes no jugables, con la posibilidad de enfrentar rivales poderosos para obtener objetos raros. Este modo incluirá una barra de adquisición que permitirá desbloquear el Outfit 2 de los maestros, eliminando la necesidad de progresar obligatoriamente en World Tour para poder desbloquearlos.

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Fuente: canal oficial de Street Fighter 6 en YouTube

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