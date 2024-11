Street Fighter 6: M. Bison es el nuevo enemigo del evento «Giant Attack»

A principios de semana conocimos que el 2 de diciembre, Capcom llevará a cabo un mantenimiento a los servidores de Street Fighter 6. Este tendrá como objetivo implementar unos pequeños ajustes de balance al juego. Sin embargo, además de estos cambios que serán para todos los personajes y por los cuales la comunidad del juego se encuentra a la expectativa, Capcom también incluirá un nuevo contenido para el Battle Hub.

¿Cuándo inicia y termina el evento «Giant Attack» de SiRN M. Bison en Street Fighter 6?

Al igual que paso con Akuma, el evento «Giant Attack» de Street Fighter 6 en el que tendremos que pelear con SiRN M. Bison es de tiempo limitado. Así que les contamos que aquellos que posean Street Fighter 6 podrán enfrentarse a SiRN M. Bison en el Battle Hub del 2 al 16 de diciembre.

Al igual que paso con SiRN Akuma, el jefe que protagonizará el evento «Giant Attack» de diciembre del 2025 es una versión de Shin M. Bison. Es así que, los jugadores de Street Fighter 6 que lo enfrenten podrán ver cómo esta versión del dictador tiene teleport, una explosión y una nueva Lvl 3 que recuerda a la súper de Shin M. Bison en Street Fighter Alpha 3. Sin embargo, a diferencia de Akuma, no hay forma de desbloquear estos movimientos en la versión normal del personaje. Aunque, desbloquear los movimientos de Shin Akuma en Street Fighter 6 no viable en un enfrentamiento, dado que hay que esperar más de 10 segundos para que se active.

¿Cuándo sale el parche o actualización de Street Fighter 6 que traerá cambios y ajustes de balance al juego?

Los cambios serán minimos para no afectar el circuito competitivo.

Según Capcom, la espera por conocer los cambios y ajustes de balance que traerá a Street Fighter 6 la recién anunciada actualización no será mucha. Ya que, el lunes dos diciembre, a las 10:00 AM México, 11:00 AM Colombia y 5:00 PM hora de España, Capcom liberará la nueva actualización de Street Fighter 6. Adicionalmente, Capcom confirmó que todos los personajes recibirán cambios, incluidos M. Bison y Terry Bogard, personajes pertenecientes a la segunda temporada de Street Fighter 6.

Fuente: canal oficial de Street Fighter en YouTube.