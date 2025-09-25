Street Fighter 6: movimientos de pelea y fecha de lanzamiento de C. Viper

Durante la presentación de Capcom, la cual dio inicio a su presencia en Tokyo Game Show 2025, fue compartido el tráiler que muestra cómo pelea C. Viper, el segundo personaje del tercer año de contenido DLC de Street Fighter 6. Adicionalmente, el tráiler de C. Viper presentado en TGS 2025 confirma que el segundo personaje DLC de Street Fighter 6 estará disponible a partir del miércoles 15 de octubre.

¿Cómo pelea C. Viper en Street Fighter 6?

Gracias al tráiler se puede ver que —por lo menos a primera vista— C. Viper mantiene su esencia de personaje técnico, pero con un nuevo enfoque en la gestión de su Drive Gauge. A diferencia de otros personajes, ella usa este medidor para potenciar muchos de sus movimientos característicos, como por ejemplo el supersalto.

¿Cuáles son los movimientos de pelea de C. Viper en Street Fighter 6?

Thunder Dash (antes Thunder Knuckle): este movimiento regresa y se puede cancelar con un Feint. Además, ahora tiene un nuevo seguimiento llamado Tracer Combination, que cuesta una barra del Drive Gauge.

La versión con puño fuerte del Thunder Dash es un excelente anti aereo.

Burning Kick: Todas las versiones de este ataque ahora son seguras en sí son bloqueadas por el oponente, permitiéndole mantener la presión. También conserva las versiones aéreas, con la patada ligera bajando de forma recta y las versiones media y pesada conservando el impulso del salto.

Otras movimientos de pelea C. Viper en Street Fighter 6

Knuckled Pursuit: Un golpe que avanza rápidamente.

Un golpe que avanza rápidamente. Double Burn: Una patada que es + en bloqueo . Ambos cuestan una barra del Drive Gauge.

Una patada que es . Ambos cuestan una barra del Drive Gauge. Seismic Hammer: Este ataque también regresa y mantiene su capacidad de ser cancelado con un Feint , lo que permite las técnicas clásicas de fintas.

Este ataque también regresa y mantiene su capacidad de ser cancelado con un , lo que permite las técnicas clásicas de fintas. Focus Force: Es un nuevo movimiento que funciona como una barrera eléctrica. Es un ataque blindado (armored) que se puede mantener para absorber varios golpes o cancelar con un dash. Funciona como un homenaje al Focus Attack y su Dash Cancel de Street Fighter 4 y puede romper un Drive Impact si se ejecuta en el momento correcto.

Es un nuevo movimiento que funciona como una barrera eléctrica. Es un ataque blindado (armored) que se puede mantener para absorber varios golpes o cancelar con un dash. Funciona como un homenaje al y su de Street Fighter 4 y puede romper un Drive Impact si se ejecuta en el momento correcto. High Jump (Super Jump): Este movimiento se puede realizar desde una posición neutral o como un cancel de Seismic Hammer y de sus normales (excepto su barrido). Sin embargo, siempre cuesta una barra de Drive Gauge realizarlo.

Movimientos especiales

Limit Decoupler (Nivel 1): Es un super ofensivo que también funciona como un «install» (un estado potenciado). Al usarlo, C. Viper ya no necesita gastar Drive Gauge en sus High Jumps o en sus movimientos de seguimiento. Sin embargo, si lo usa mientras está en estado de Burnout, todo el medidor de «install» se agotará por completo.

Es un super ofensivo que también funciona como un «install» (un estado potenciado). Al usarlo, C. Viper ya no necesita gastar Drive Gauge en sus o en sus movimientos de seguimiento. Sin embargo, si lo usa mientras está en estado de Burnout, todo el medidor de «install» se agotará por completo. Mission Complete (Nivel 2): Un super de alto daño con invencibilidad . Se puede usar tanto como un reversal para castigar la presión del oponente como para finalizar un combo.

Un super de alto daño con . Se puede usar tanto como un para castigar la presión del oponente como para finalizar un combo. Hard Luck Rejector (Nivel 3): Un super cinemático que inflige un daño masivo, similar a los demás supers de Nivel 3 en el juego.

Su traje de nostalgia de Street Fighter 4 se puede desbloquear subiendo al máximo su vínculo en el modo World Tour o comprándolo con Fighter Coins.

Fuente: Steam