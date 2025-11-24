Street Fighter 6: rumor apunta que el lanzamiento de Alex podría adelantarse

Apenas el pasado mes de octubre Capcom lanzó a C. Viper, el segundo personaje de la tercera temporada de Street Fighter 6 y el último destinado a llegar al juego en el 2025. Con la llegada de C. Viper, solo restarían por ser lanzados Alex e Ingrid para completar la tercera temporada de contenido DLC de Street Fighter 6. Sin embargo, el pasado fin de semana un conocido creador de contenido de la comunidad compartió un comunicado de prensa que le llego a su correo y que podría revelar un cambio en los planes de lanzamiento del contenido del tercer año de SF6.

¿Cuál sería la nueva fecha, tentativa de lanzamiento o llegada de Alex a Street Fighter 6?

I got a press release from capcom and Alex's release time just got moved up.

Originally he was stated to be released early spring 2026, and now he's listed as winter 2026 🤔 pic.twitter.com/okc3FgG6cP — Rooflemonger 🦍🦧🐵 (@Rooflemonger) November 22, 2025

En su post en X, antes Twitter, Rooflemonger comenta que en el comunicado de prensa que recibió Alex no estaba listado para llegar a principios de invierno —o el mes de marzo— de 2026, como originalmente Capcom anunció. En su lugar, Alex aparecía listado para salir al público en algún momento sin definir de la temporada de invierno. Es decir, que de ser cierta esta información, Alex podría unirse a la plantilla de personajes jugables de Street Fighter 6 entre el 21 de diciembre del presente año y el 20 de marzo de 2026, fecha en la cual culmina la temporada de invierno en el hemisferio norte.

Esta es una imagen del comunicado de prensa que Capcom envió a Rooflemonger.

Esta información podría ser confirmada en las siguientes semanas. Ya que el 9 de diciembre se anunciarán las fechas y torneos oficiales de los eventos de EVO en el 2026. Esta es una transmisión en la que suele haber algunas novedades y anuncios sobre diferentes juegos de pelea. Adicionalmente, el 11 de diciembre se celebran los The Game Awards 2026, evento en el cual Capcom puede aprovechar para anunciar el cambio de fecha de lanzamiento de Alex.

Vía: @Rooflemonger