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Street Fighter 6: rumor revela los personajes de la cuarta temporada y Tifa de Final Fantasy VII es uno de ellos

Parece que el personaje que tanto pedía la comunidad de Tekken, llegará a Street Fighter 6 en su cuarta temporada de contenido DLC.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

La tercera temporada de contenido DLC de Street Fighter 6 está apunto de terminar con la llegada de Ingrid. No obstante, a medida que se acerca ese momento es normal que surjan «filtraciones» sobre los personajes que llegarán a lo largo del cuarta año del juego. Sin embargo, el rumor que filtró hoy una nueva lista de personajes DLC para la cuarta temporada de Street Fighter 6 tiene a un personaje que no estaba en las predicciones de nadie.

¿Cuáles son los personajes de la cuarta temporada de contenido DLC de Street Fighter 6?

Según la información difundida por RnK_Clan, quien anticipó con exactitud los personajes de la segunda temporada, Vega, el luchador español regresaría tras las pistas dejadas en la historia de M. Bison, donde se le observó recuperando su máscara y garra. Gouken, el maestro de Ryu y Ken no ha sido jugable desde la cuarta entrega. Así que de llegar a ser cierto este rumor veríamos como ha pasado el tiempo para el maestro de Ryu en Street Fighter 6.

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Tifa Lockhart será uno de los personajes de la cuarta temporada de Street Fighter 6

Mike Haggar, aunque cuenta con un estadio y una estatua en su honor en Metro City, no está muerto en Street Fighter 6. Esto fue confirmado por el director Takayuki Nakayama. Así que su posible llegada en la cuarta temporada sería su primera aparición como personaje seleccionable en un videojuego de la franquicia Street Fighter. Finalmente, Tifa Lockhart, del juego Final Fantasy VII seria el primer personaje invitado a Street Fighter 6 que no proviene de un juego de pelea.

¿El rumor que filtró la presencia de Tifa Lockhart como uno de los personajes de la cuarta temporada de Street Fighter 6 podría ser real?

La veracidad de este rumor cobra fuerza debido al historial de la fuente, aunque la publicación original fue eliminada de los foros de Reddit. De confirmarse, Capcom mantendría la tendencia de incluir invitados de Square Enix en juegos de lucha, como ocurrió anteriormente con Noctis y Clive en Tekken 7 y 8. Se espera que el anuncio oficial ocurra entre junio o julio de 2026, coincidiendo con los eventos de la industria de mitad de año.

¿Y ustedes creen que Tifa Lockhart y los demás personajes de la lista llegarán en la cuarta temporada de Street Fighter 6? dejen sus predicciones en los comentarios.

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Vía Eventhubs

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