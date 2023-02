A la par que vimos el nuevo tráiler de SF6 en el State of Play de febrero del 2023, Capcom reveló el vídeo de la canción oficial para Japón de Street Fighter 6. Cuál es la canción oficial de Street Fighter 6 (SF6) para Japón y por qué es tan importante para los fanáticos de la franquía insignia de juegos de pelea de Capcom. Esto se los contaremos a continuación.

¿Cuál es la canción oficial de Street Fighter 6 (SF6) en Japón?

Itoshisa to Setsunasa to Kokoro Tsuyosa to 2023 (恋しさと せつなさと 心強さと 2023) es la canción oficial de Street Fighter 6 (SF6).

Desde junio del 2022 sabemos que Not on the Sidelines es el tema oficial de Street Fighter 6 (SF6) en nuestra región. Sin embargo, durante TGS 2022, Capcom anunció el nombre de la canción oficial para Japón. No obstante, para aquellos que se preguntan cuál es la canción oficial de Street Fighter 6 (SF6) para Japón, les contamos que hoy Capcom reveló que Itoshisa to Setsunasa to Kokoro Tsuyosa to es la canción oficial de Street Fighter 6 (SF6) en Japón.

Itoshisa to Setsunasa to Kokoro Tsuyosa to es interpretada por la cantante de J-pop Ryōko Shinohara y compuesta por Tetsuya Komuro. Esta canción es reconocida por todos los fanáticos de la franquicia Street Fighter, ya que es la canción que se escucha de fondo durante la pelea de Ken y Ryu contra M. Bison en la película Street Fighter II: The Animated Movie, dirigida por Gisaburō Sugii, quien también fue el director del ‘anime’ Street Fighter II: V.

¿Cuántos y cuáles son los personajes que tendrá Street Fighter 6 (SF6) en su lanzamiento y primer año?

Desde hace un buen tiempo sabemos el listado completo de personajes de Street Fighter 6 (SF6). Sin embargo, gracias a la filtración sabemos que Ed, Akuma y A.K.I serán personajes que llegarán a sumarse a listado completo de personajes del primer año de Street Fighter 6 (SF6).

Listado completo de personajes que tendrá Street Fighter 6 (SF6) en su lanzamiento:

¿Listado completo de comentaristas o ‘casters’ que tendrá Street Fighter 6?

Ya sabemos cómo pelea Lily, Zangief y Cammy en Street Fighter 6 (SF6), ahora es momento de conocer a los ‘casters’.

Street Fighter 6 llegará el viernes 2 de junio. Así que si se preguntan cuáles son los comentaristas o ‘casters’ que tendrá Street Fighter 6, no se preocupen. Ya que a continuación, les contaremos el listado completo hasta ahora de ‘casters’ o comentaristas que tendrá Street Fighter 6 (SF6):

Street Fighter 6 (SF6) estará disponible el viernes 2 de junio para PS4, PlayStation 5, Xbox Series S|X y PC vía Steam. Si quieren conocer nuestras primeras impresiones, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

Fuente: Capcom Channel en YouTube