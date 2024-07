Street Fighter 6: Terry Bogart fue presentado en EVO 2024

Antes del inicio de la final del torneo (Top 6) de Street Fighter 6, Capcom inició la campaña de expectativa de cara al lanzamiento de Terry Bogart, el segundo personaje DLC de la segunda temporada de SF6.

¿Cuándo sale Terry Bogart en Street Fighter 6 (SF6)?

El tráiler de presentación de Terry Bogart en el modo World Tour de street Fighter 6 mostró personajes vestidos como Joe Higashi, Andy Bogard y Blue Mary. Gracias a esto podemos pensar que el Fighting Pass, que acompañará el lanzamiento de Terry Bogart, incluirá estos atuendos para los avatares de los jugadores. Además, en el tráiler de Street Fighter 6 (SF6) presentado en EVO 2024 se pudo ver a Terry realizando su icónica pose de victoria y su clásico movimiento «Burn Knuckle».

El escenario Pao Pao Cafe, donde pudimos ver a Terry en su tráiler de presentación en Street Fighter 6 (SF6), que debutó en el juego original Fatal Fury de 1991 y saldrá junto al personaje.

Para aquellos que se pregunten cuándo sale Terry Bogart, les contamos que «El Lobo Hambriento» llegará a Street Fighter 6 (SF6) en algún momento entre septiembre y octubre de 2024.Terry no se ha limitado a aparecer a la saga Fatal Fury. Ya que, su popularidad lo llevó a unirse al elenco de The King of Fighters, donde se convirtió en un personaje recurrente y capitán del equipo Fatal Fury. Además, es el personaje de SNK con mayor número de apariciones en otros juegos cómo Super Smash Bros. Ultimate, Fighting EX Layer y ahora SF6 entre otros. Adicionalmente, la historia de Terry Bogart ha sido adaptada al ‘anime’ contando con dos OVAs y una película para cine estrenada en Japón en 1994.

