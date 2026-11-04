Street Fighter 6: todo el contenido del Fighting Pass de noviembre llamado «Bolsillo Invernal»

Tras la reciente llegada de Arjun, el segundo personaje del cuarto año de Street Fighter 6, y con la expectativa puesta en Tifa como el próximo personaje jugable, Capcom continúa expandiendo —a su cuestionable ritmo— las opciones de personalización en Street Fighter 6. Así que en esta ocasión, junto al reset en los rangos del competitivo del juego Capcom ha anunciado el que parece ser el último pase de batalla del año 2026, titulado «Bolsillo Invernal» (o Winter Pocket Present).

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¿Cuál es el contenido del pase de temporada de noviembre para Street Fighter 6?

Disponible a partir del 4 de noviembre, este nuevo Fighting Pass rinde homenaje al clásico juego arcade de la década del noventa, Pocket Fighter (también conocido como Super Gem Fighter Mini Mix). Entre las recompensas premium más destacadas se encuentran los colores EX para Luke y Jamie. La variante de Luke rinde tributo a la paleta de colores de Yun, mientras que la de Jamie hace referencia a Yang. Por otro lado, la pantalla de retador (Challenger Screen), se incluyen ilustraciones de personajes como Kimberly, Dee Jay y Blanka, además de efectos de globos como los del escenario de Francia.

Para los avatares de Street Fighter 6, el Fighting Pass de noviembre ofrece equipamiento con temática navideña e invernal, como trajes de Santa Claus, gorros de árbol y orejeras. El pase también incluye gestos, títulos, calcomanías con estilo chibi, temas musicales de escenarios clásicos (como Spooky Arena -Russia Stage- y Union Graveyard -London Stage-) y el título clásico jugable de este mes es el homenajeado, Super Gem Fighter Mini Mix.

La comunidad de Street Fighter 6 esta cansada de como Capcom maneja el aspecto de juego como servicio del título

El modo World Tour de Street Fighter 6 dejó de recibir nuevo contenido este año.

Con un nuevo Figthing Pass que revela Capcom, la recepción de la comunidad de jugadores (FGC) en plataformas como X (antes Twitter) y YouTube está lejos de ser favorable. Ya que, diversos usuarios han expresado su descontento señalando que las recompensas principales se limitan a esquemas de colores e ilustraciones en lugar de trajes o skins completos, básicamente piden elementos que si puedan usar activamente. Asimismo, algunos jugadores han criticado el ritmo de contenido estético en comparación con los trajes temáticos que solían ambientar las temporada de Street Fighter V.

Christmas used to mean something in Street Fighter pic.twitter.com/RsRsD9bydo — Kazzle 🩸 (@KasualZenkai) November 3, 2026

Fuente: Capcom Latam