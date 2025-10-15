Street Fighter 6: todos los cambios y notas del parche de la actualización de C. Viper

Luego de 11 años, C. Viper ha regresado a Street Fighter y con su inclusión al grupo de peleadores de SF 6; Capcom ha agregado una serie de contenido al juego como el nuevo traje de Zangief. Adicionalmente, con la llegada de C. Viper se ha implementado una nueva actualización, la cual llega con una serie de ajustes y correcciones de errores para algunos de los personajes del juego sin afectar de manera significativa el meta del juego.

¿Cuáles son los cambios y notas del parche de la nueva actualización de Street Fighter 6 que llegó junto a C. Viper?

Comportamiento del Drive Rush al cancelar desde ciertos ataques débiles que fallan (whiff)

Se corrigió un problema por el cual, si se ingresaba un Cancel Drive Rush en un timing específico durante un ataque débil , no sucedía nada si el movimiento fallaba, pero el Cancel Drive Rush solo se activaba si el movimiento golpeaba o era bloqueado por el oponente.

en un timing específico durante un , no sucedía nada si el movimiento fallaba, pero el solo se activaba si el movimiento golpeaba o era bloqueado por el oponente. Esta corrección aplica a los siguientes personajes y sus Ataques Ligeros : Chun-Li: Patada débil Agachada A.K.I.: Patada débil de Pie Ed: Patada débil Agachada Mai: Patada débil de Pie Elena: Patada débil de Pie Sagat: Patada débil de Pie

:

Prioridad para Drive Rush Cancel y cancelar ciertos ataques en movimientos especiales

Se corrigió un problema por el cual ingresar un comando de movimiento especial y Drive Parry resultaba en la ejecución del Movimiento Especial en lugar del Cancel Drive Rush cuando ciertos ataques conectaban o eran bloqueados por el oponente.

y resultaba en la ejecución del en lugar del cuando ciertos ataques conectaban o eran bloqueados por el oponente. Esta corrección aplica a los siguientes personajes y sus ataques: Marisa: Puñetazo débil Agachado A.K.I.: Patada débil de Pie Akuma: Puñetazo débil Agachado M. Bison: Puñetazo débil de Pie Elena: Puñetazo débil de Pie Sagat: Puñetazo débil Agachado, Tiger Slash (Puñetazo Medio Agachado, Puño fuerte Agachado)



Comportamiento de ciertas Super Art 1 y 2 al golpear a un oponente durante el Burnout

Al golpear a un oponente que está en Burnout con ciertas Super Arts de nivel 1/2 que bloquean (lock) al oponente al impactar, el medidor de Drive del oponente ya no dejará de recuperarse durante la animación.

con ciertas de nivel 1/2 que bloquean (lock) al oponente al impactar, el medidor de del oponente ya no dejará de recuperarse durante la animación. Este ajuste aplica a los siguientes personajes y sus ataques: Kimberly: Super Art 2 (incluida la versión aérea) Cammy: Super Art 2 (incluida la versión aérea) Marisa: Super Art 1 (versión cargada), Super Art 2 (cuando el primer ataque impacta) E. Honda: Super Art 2 Akuma: Super Art 2 M. Bison: Super Art 2 Elena: Super Art 2 Sagat: Super Art 2 (todas las variaciones)



Problema relacionado con el aumento del medidor de Super Art

Se corrigió un problema por el cual si se conectan 16 o más ataques durante un combo y luego se conecta una Super Art que tiene una configuración de escalado de recuperación (recovery scaling) de Super Art, la cantidad de medidor recuperado para los ataques de seguimiento subsiguientes disminuía.

Cambios y ajustes a los personajes de Street Fighter 6 implementados con la actualización de C. Viper

Cammy

Light Spiral Arrow (↓→+Patada débil)

Se incrementó el tiempo de blowback (retroceso) en un hit en el aire después del active frame 6.

(retroceso) en un hit en el aire después del active frame 6. Nota: Este ajuste se realizó debido a que Cannon Spike a veces fallaba (whiff) después de conectar con Swing Combination > Light Spiral Arrow a cierta distancia de la esquina.

Chun-Li

Puño Medio en el aire

Se corrigió un problema por el cual el timing del cancel no se mostraba al conectar este ataque durante un salto hacia atrás en el Modo Entrenamiento.

Overdrive Tensho Kicks (↓↓+KK)

Se expandió hacia arriba el collision pushbox (caja de colisión) al impactar. Se expandió hacia adelante el hitbox (caja de impacto) del ataque final.

Esto es para abordar un problema por el cual el ataque iba en la dirección opuesta si pasabas por debajo del oponente antes de elevarte por segunda vez.

Soten Ranka (Critical Art) (↓←↓←+K)

Se corrigió un problema por el cual un hitbox de ataque que solo aplica en combos y que se había añadido al Super Art nivel 3, no se añadió al Critical Art.

Dee Jay

Overdrive Waning Moon (↓←＋KK ＞ Patada Media)

Se expandió hacia arriba el collision pushbox (caja de colisión) de los frames 16 al 19.

(caja de colisión) de los frames 16 al 19. Nota: Este ajuste se realizó debido a que el Assist Combo 3 hacía que el jugador pasara por debajo de un oponente y no conectara los combos en ciertas situaciones.

Elena

Sliding (Barrida)

Se corrigió un problema por el cual el blowback (retroceso) del oponente se comportaba de manera antinatural en un Counter aéreo o Punish Counter aéreo.

Moon Glider (Normal/Overdrive) (↓←+Puñetazo > →+Puñetazo)

El hit stun (aturdimiento al golpear) y el block stun (aturdimiento al bloquear) del primer ataque tenían valores diferentes, por lo que se han unificado para que coincidan con el valor del hit stun.

Guile

Patada débil Agachada

Se corrigió un problema por el cual el hitbox de Punish Counter permanecía 1 frame después de que terminaba la recuperación ( recovery ).

permanecía 1 frame después de que terminaba la ( ). Se corrigió un problema por el cual la versión de rapid cancel (cancelación rápida) de Puño débil de Pie, Puño débil agachado y Patada débil Agachada se realizaba involuntariamente al ejecutar técnicas que involucraban presionar Puño o Patada débil (agarres (throws), Movimientos Especiales, etc.) 5 frames antes de que terminara la recuperación (recovery).

Jamie

Freeflow Strikes (Normal, Nivel de bebida 4) (↓→+Puño)

Se expandió hacia arriba el collision pushbox (caja de colisión) cuando impacta el primer ataque, haciendo más difícil cambiar de posición con un oponente en el aire.

(caja de colisión) cuando impacta el primer ataque, haciendo más difícil cambiar de posición con un oponente en el aire. Nota: Esto es para abordar un problema por el cual el ataque fallaba (miss) al oponente y Freeflow Kicks se realizaba involuntariamente al usar Controles Modernos.

JP

Overdrive Torbalan (↓→+KK)

Se mitigó un problema donde ocurría un whiff (fallo) antinatural contra un oponente en el aire al agregar un hitbox de ataque que solo aparece durante un combo.

M. Bison

Inicio del escape del agarre

Se corrigió un problema por el cual los throw escapes (escapes de agarres) no eran posibles si se ejecutaba un comando de Movimiento Especial que no existe para M. Bison (← o → + PPP o KKK, →↓→ + PP) al ingresar un throw escape.

Head Press (Normal) (Carga ↓, luego ↑+Patada > Patada)

Cuando el Head Press de Bison se usaba contra un movimiento de estilo counter (Amnesia, Super Art 1 de Marisa, etc.), rebotaba, permitiendo movimiento hacia adelante y hacia atrás, pero Somersault Skull Diver no podía realizarse. Hemos realizado un cambio para que cuando Head Press se use contra tales movimientos, ya no rebote.

Ataque Psycho Crusher (Normal/Overdrive), Backfist Combo (Normal/Overdrive)

Se corrigió un problema en Extreme Battle donde, cuando ataques consecutivos golpeaban a un personaje oponente y luego un gimmick (como una bomba), ocurría un comportamiento antinatural, como que la técnica fuera interrumpida o que el Psycho Mine de Bison no detonará.

de Bison no detonará. Nota: Este cambio no afecta las batallas regulares de 1 contra 1.

Mai

Medium Ryuuenbu (Normal/Potenciado) (↓←+Puño Medio)

Se corrigió un problema por el cual solo el segundo ataque de la versión regular/potenciada tenía un escalado inicial del 20% añadido.

Se corrigió un problema por el cual solo el segundo ataque de la versión regular durante un combo tenía un escalado de combo del 20% añadido.

Manon

Renversé, Grand Fouetté (Controles Modernos)

Mientras se usaban Controles Modernos, si intentabas cancelar Renversé en Super Art 3 presionando el botón al mismo tiempo, Renversé Feint o Grand Fouetté se realizaban involuntariamente, por lo que se realizó el siguiente ajuste:

Mientras se usan Controles Modernos, el input para Renversé (Feint) se ha cambiado de Especial (mantener) a Ataque Ligero (Mantener). Mientras se usan Controles Modernos, el comando para Grand Fouetté se ha cambiado de cualquier botón de ataque a Ataque Medio. Se ha incrementado el tiempo de input buffer (memoria de ingreso) para Renversé Feint justo antes de que termine su recuperación (recovery).

Ryu

Overdrive Hadoken (Denjin Charge) (↓←+PP)

Se corrigió la cantidad de chip damage (daño residual) infligido a un oponente en Burnout de 400 a su valor correcto de 200.

Terry

Overdrive Quick Burn (↓←+Puñetazo Ligero+Puñetazo Medio o Puñetazo Ligero+Puñetazo Pesado)

El timing de cancel de Super Art 2/3 se ha cambiado para que sea solo en el segundo active frame del segundo ataque.

de se ha cambiado para que sea solo en el segundo active frame del segundo ataque. Nota: Este ajuste es para abordar problemas donde el primer active frame del segundo ataque no alcanzaba al oponente al cancelar el ataque, resultando en que la Super Art no hiciera combo.

Zangief

Double Lariat (Controles Modernos) (Ataque Medio+Ataque fuerte)

Se realizó un ajuste para Controles Modernos para que Double Lariat se ejecute en lugar de un agarre normal (normal throw) si el jugador presiona 3 botones de ataque al mismo tiempo mientras está en Burnout.

Fuente: página oficial de Street Fighter