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Street Fighter 6: todos los códigos de colores para personajes inspirados en la película

Otros atuendos gratis por motivo del estreno de la película de Street Fighter se están regalando por medio de drops en Twitch.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

La película live action de Street Fighter, protagonizada por Ryu, Ken y Chun-Li, ya se encuentra disponible en las salas de cine de Colombia y otros países de Latinoamérica. Para conmemorar el regreso del juego de pelea insignia de Capcom a la pantalla grande, la compañía lanzó una serie de códigos promocionales gratuitos para Street Fighter 6 que permiten desbloquear colores especiales EX para ciertos atuendos de algunos los luchadores del juego que están relacionados con la historia de la película.

¿Cuáles son los códigos para trajes de Street Fighter 6 inspirados en la película live action?

Street Fighter 6: todos los códigos de colores para personajes inspirados en la película

Para poder hacer uso de estas recompensas estéticas, es indispensable que los jugadores ya posean el traje correspondiente de cada personaje dentro del juego. Las claves son válidas en todas las versiones y plataformas donde está disponible Street Fighter 6 incluida la entrega para Nintendo Switch 2.

Además de estos obsequios, la campaña promocional del largometraje incluyó otros contenidos temáticos, como un color especial para Guile, el cual se obtiene mediante Twitch Drops y un diseño conmemorativo para M. Bison.

Los códigos oficiales publicados para reclamar estas variantes de color adicionales para algunos de los personajes de Street Fighter 6 son los siguientes:

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PersonajeTraje / ColorCódigo promocional
ZangiefOutfit 2 EX Colour 1SF8T-QWM9-PTNT-VQN3
E. HondaOutfit 2 EX Colour 1SF33-S5QM-XAMD-S7PQ
DhalsimOutfit 2 EX Colour 2SF43-NPGN-QMDU-J9KN

¿Cómo canjear los códigos del color EX de la colaboración entre SF 6 y la película de Street Fighter?

Las claves son válidas en todas las versiones y plataformas donde está disponible el título, incluida la entrega para Nintendo Switch 2. El proceso para canjearlos es muy sencillo: debes ingresar al menú de opciones del juego, desplazarte hacia abajo hasta ubicar la casilla «Introduce el código de evento» e introducir la clave correspondiente en letras mayúsculas.

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Vía: Nintendo life

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