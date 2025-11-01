Street Fighter 6: códigos de trajes de McDonald’s para Akuma y Guile

La colaboración entre Street Fighter 6 y McDonald’s está lejos de terminar y han sido anunciados dos nuevos colores con sus respectivos códigos para ser canjeados en cualquier parte del mundo. En esta ocasión el turno es para Guile y Akuma, los cuales tendrá cada uno un nuevo color EX para su traje clásico con los colores de McDonald’s.

Todos los códigos de la colaboración entre Street Fighter 6 y McDonald’s

Por el momento, se desconoce la cantidad de personajes de Street Fighter 6 que recibirán su color EX como parte de la colaboración con McDonald’s. Sin embargo, de los seis que han lanzado, solo el color de M. Bison (Vega) es el único que se puede canjear mediante VPN. Los demás cuentan con códigos que pueden ser redimidos en cualquier región del mundo. Estos codigos, junto con la explicación para redimirlos, los listaremos a continuación:

Código para reclamar gratis el traje de Guile y Akuma de la colaboración entre Street Fighter 6 y McDonald’s:

Akuma: S78A-YLCN-FAT4-58XD

S78A-YLCN-FAT4-58XD Guile: 3PXY-5EAT-X3QC-3YWJ

Antiguos códigos de colores EX de McDonald’s aún vigentes:

Ryu : M3L4-WJAK-8FCH-6AYV

: M3L4-WJAK-8FCH-6AYV Ken : CDU9-BBPC-DNQU-98M9

: CDU9-BBPC-DNQU-98M9 Chun-Li: LFCU-8RYT-7MP9-RH8F

¿Cómo canjear los códigos del color EX de la colaboración “Street Burgers” entre McDonald’s y SF6?

La colaboración «Street Burgers» de Capcom y McDonald’s Japón inició el miércoles 22 de octubre de 2025 y los colores se podrán canjear hasta el 12 de diciembre de 2025. Para usar traje se debe poseer el atuendo 2 de Ryu, Ken y Chun-Li y para canjear el código Ingresa en la sección «Introduce el código de evento» dentro del menú de opciones del juego.

Por el momento desconoce si el color EX de M.Bison estará disponible vía código o si otros personajes —como Akuma, JP, Marisa o Manon— que aparecen en los comerciales se unirán a la colaboración.

Fuente: McDonals