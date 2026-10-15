Street Fighter: la película tendrá secuencias animadas en honor al anime del 95

La nueva película live action de Street Fighter, dirigida por Kitao Sakurai, tendrá secuencias animadas que se sienten como un homenaje especial a las raíces de la franquicia en este formato. La historia de este filme cubrirá el distanciamiento y la historia entre Ryu y Ken mediante secuencias de flashbacks hechas con animación tradicional a mano al estilo de la década del noventa. Según el director de la película de Street Fighter del 2026, esta elección busca rendir tributo al anime y capturar el verdadero espíritu del videojuego Street Fighter 2, el cual mantenía un fuerte vínculo con las producciones de animación y manga de la época. Las secuencias animadas cuentan con la supervisión de Young Heller, la dirección de arte de Khang Le y el trabajo del estudio Titmouse.

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¿Qué sabemos sobre el estreno de la nueva película live action de Street Fighter?

Tras su primera proyección oficial, las primeras reacciones describen la película de Street Fighter como una propuesta llena de acción, energía y humor que rinde homenaje al cine de acción de finales del siglo pasado. Adicionalmente, algunos críticos destacan que la cinta logra combinar secuencias de combate extravagantes con elementos de los videojuegos y las y nombradas secuencias de animación. Chris Killian, de ComicBook, la comparó de forma muy expresiva con la película Bloodsport, valorando su tono divertido. Por su parte, Anthony Gagliardi, de The Movie Podcast, destacó que el director Sakurai logra la mezcla ideal de estilo y dinamismo.

Aunque han surgido algunas críticas que cuestionan si la dirección narrativa del filme es del todo clara, la recepción general concluye que se trata de un espectáculo hecho a la medida de los fanáticos. Además del equipo creativo de Paramount Pictures, la producción contó con la visión de Takayuki Nakayama, director de los videojuegos Street Fighter 5 y Street Fighter 6, garantizando un gran cuidado en mostrar momentos icónicos como el entrenamiento de los protagonistas y el choque de puños entre Ryu y Ken.

Vía: Eventhubs