Tras la actualización de verano, los jugadores de Street Fighter V tuvieron que esperar 4 meses para recibir nuevas noticias sobre los personajes restantes de la temporada 5. No fue hasta finales de julio que Capcom anunció que celebraría la actualización de verano (2021) de Street Fighter V el 3 de agosto. Tal como esperaban los fanáticos del juego de peleas, Capcom aprovechó el marco del evento para revelar la fecha de lanzamiento de Oro y Akira Kazama.

Aunque Oro y Akira Kazama hicieron acto de presencia en el pasado directo de Capcom, la actualización de verano (2021) de Street Fighter V explica en detalle sus habilidades y estilo de pelea. La compañía japonesa también ha revelado otros contenidos que llegarán muy pronto al juego. Como si no fuera suficiente, también dio a conocer la identidad del personaje final.

He aquí todo lo que se reveló en la actualización de verano (2021) de Street Fighter V.

¿Qué habilidades tendrá Oro en Street Fighter V?

Aunque mantendrá varias de las habilidades con las que debutó en Street Fighter III, Oro contará con algunas herramientas nuevas que lo harán un luchador mucho más versátil.

¿Cómo serán los V-Skill de Oro en Street Fighter V?

Onibi (V-Skill I) – Un proyectil reminiscente a Yagyodama, Super Art de Oro en Street Fighter III. Este orbe puede rebotar en tres direcciones diferentes. Más importante, puede absorber hasta dos proyectiles del oponente. Ya que su animación de inicio es lenta, lo más recomendable es lanzar Onibi cuando el oponente esté derribado sobre el suelo. El V-Skill I de Oro podrá utilizarse para aplicar presión y acercarse al oponente de forma segura.

Minomushi (V-Skill II) – Un salto que puede realizarse desde cualquier ataque normal. Minomushi puede cancelarse en dos ataques: Kaki Otoshi, un ‘overhead’ que puede ser continuado por un combo, y Eda Uchi, que puede acortar la distancia entre luchadores incluso si es bloqueado. Mientras que este último ataque es ‘safe on block’, el primero no lo es.

¿Cómo serán los V-Trigger de Oro en Street Fighter V?

Manrikitan (V-Trigger I) – En este estado, Oro gana acceso a dos agarres: Kishinriki y Kishin Kuchu Jigoku Gurama. Mientras que el primero funciona igual al movimiento homónimo de SFIII y solo puede realizarse en tierra firme, el segundo es un antiaéreo.

Tengu Stone (V-Trigger II) – Por medio de esta habilidad, Oro puede invocar tres objetos aleatorios con propiedades únicas. Al hacer ataques normales, estos objetos son lanzados contra el oponente. Esto permite realizar combos normalmente imposibles. Si los jugadores mantienen presionada la dirección hacia abajo mientras activan el V-Trigger II, activarán una versión potenciada llamada Tengu Midare Stone. En esta, Oro saca cinco objetos y la barra de V-Trigger se drenará más rápido. Sin embargo, abrirá incluso más posibilidades de combos.

¿Qué habilidades tendrá Akira en Street Fighter V?

Si bien Akira mantendrá la mayoría de sus movimientos icónicos de Rival Schools, también gozará de herramientas nuevas. Una de estas es Kiko Kai, una ráfaga de energía de corto alcance que puede integrarse fácilmente a combos. Su versión EX tiene un mayor alcance.

Otra de sus técnicas es Urarimon, un ataque con el codo que cubre una buena distancia. Puede encadenarse dentro de un combo, pero es mejor utilizarlo para terminarlo. También está Senshubu, una patada que puede atacar en tres direcciones y sirve principalmente para concluir combos. Este ataque puede encadenarse un máximo de dos veces seguidas.

¿Cómo serán los V-Skill de Akira en Street Fighter V?

Kiko Rensei (V-Skill I) – Esta habilidad mejora el Kiko Kai de Akira añadiendo más golpes y daño. Si se hace la versión EX en este estado, el ataque nulifica proyectiles y hace que el oponente rebote contra la pared. La versión aérea de Kiko Kai adquiere mayor fuerza y alcance.

Tsutenda (V-Skill II) – Un movimiento que lanzará al oponente por los aires y permitirá a Akira hacer combos aéreos (Air Bursts), una mecánica característica de Rival Schools.

¿Cómo serán los V-Trigger de Akira en Street Fighter V?

Otoko No Senaka (V-Trigger I) – Daigo, el hermano de Akira, cae sobre el oponente con un puño. Después de ese ataque inicial, libera una ráfaga de energía. Este segundo ataque impactará al oponente incluso si Akira está siendo atacada. Sirve para extender combos.

Haten no Kamae (V-Trigger) – Akira adopta una postura especial que le permite hacer tres ataques únicos. Una vez activado el V-Trigger, Akira puede encadenar hasta dos de estos ataques para hacer un combo. También puede cancelar la postura para confundir al oponente.

Nuevo escenario: Rival Riverside

Ambientado al lado de un río aledaño a la Secundaria Gedo, Rival Riverside estará disponible junto con Akira. En el fondo podrá verse a los compañeros de Akira: Edge y Gan.

Modo torneo en línea

Tal como sugiere su nombre, esta modalidad permitirá organizar torneos en línea con todos los miembros de la comunidad de Street Fighter V. Permitirá editar el formato del torneo, la cantidad de jugadores, las condiciones de victoria, la velocidad de recuperación de la barra Critical y las plataformas que pueden participar, entre otras cosas. El modo torneo en línea llegará como una actualización gratuita para todos los jugadores de Street Fighter V.

¿Cuándo llegarán Oro, Akira, Rival Riverside y el modo torneo en línea a Street Fighter V?

Todos estos contenidos llegarán a Street Fighter V el próximo 16 de agosto.

Luke, el último personaje DLC de Street Fighter V

Después de un año de rumores y conjeturas, Capcom finalmente ha revelado quién será el personaje final de Street Fighter V. Para desgracia de aquellos que esperaban ver una última colaboración, no se tratará de un invitado de The King of Fighters o Fighting EX Layer. No, el último personaje que llegará a Street Fighter V es un luchador completamente nuevo: Luke.

Luke aún no tiene fecha de lanzamiento, pero el adelanto deja ver algunos de los movimientos que tendrá en Street Fighter V. Además de tener un «Shoryuken», Luke gozará de un proyectil muy veloz y un par de ataques reminiscentes a los de Abel (SFIV). Estos consisten en un ‘overhead’ y una embestida. Al parecer, uno de sus V-Skills le permitirá cargar sus ataques. Esto hará que ciertas habilidades golpeen múltiples veces. Como se puede apreciar en el tráiler, uno de sus V-Trigger le permitirá encadenar varios proyectiles en sucesión.

Por el momento se desconoce si Luke está relacionado con otro personaje de Street Fighter V.

Fortnite: Capítulo 2 tendrá una nueva colaboración con Street Fighter

¿Listos para enfrentar a dos contendientes de Street Fighter, jugadores de Fortnite?

La nueva colaboración entre Fortnite y Street Fighter comenzará el 5 de agosto con la Copa Cammy, torneo que se realizará en dúos. Los equipos con mejores resultados de cada región recibirán el atuendo de Cammy y la mochila retro Bolso boreal antes de que lleguen a la tienda. Esta copa tendrá una duración de tres horas en cada región y los equipos dispondrán de un máximo de 10 partidas para conseguir el mayor número de puntos posible.

Para obtener más información sobre la Copa Cammy, recomendamos seguir este enlace.

De no poder conseguir el atuendo de Cammy en su respectiva copa, los jugadores podrán adquirir a esta luchadora y Guile a partir de las 7:00 PM (hora Colombia) del 7 agosto en la tienda del juego. En las imágenes de arriba pueden ver los contenidos de los lotes de estos personajes de Street Fighter, los cuales debutarán en Fortnite con atuendos clásicos y nuevos.

Street Fighter V: Champion Edition está disponible para PS4 y Steam. Los que ya posean la versión ‘vanilla’ del juego y quieran hacerse con los contenidos de Champion Edition pueden adquirir el ‘Paquete de mejora’ por $25 dólares, más o menos $97.750 pesos (Colombia).

Fuente: actualización de verano de Street Fighter V