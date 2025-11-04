Videojuegos

Street Figther 6: este es todo el contenido del Fighting Pass de Ghosts’n Goblins de noviembre de 2025

Capcom extendiendo la temporada de Halloween con un Fighting Pass para Street Fighter 6 repleto de elementos de Ghosts'n Goblins.

Por Cesar Salcedo
Recientemente, C. Viper se unió al grupo de personajes seleccionables de Street Fighter 6 como parte de la tercera temporada de contenido DLC. Ahora, aunque la temporada de Halloween recién terminó, Capcom quiere extenderla un poco con el anuncio de un Fighting Pass enfocado en contenido de la franquicia Ghosts’n Goblins.

¿Cuál es el contenido del Fighting Pass de Ghosts’n Goblins de noviembre de 2025 para Street Fighter 6?

El Fighting Pass para Street Figther 6 de noviembre de 2025 agrega contenido temático inspirado en la clásica serie de videojuegos Ghosts ‘n Goblins. Siguiendo la línea de contenido extra que inició con la llegada de la tercera temporada de Street Fighter 6, este pase incluye nuevos colores EX. A.K.I. y Blanka son los personajes que recibirán estos nuevos colores. Para el traje 3 de A.K.I. Capcom ha agregado un siniestro esquema de colores rojo y negro. Por otro lado, Blanka se vuelve pálido y casi fantasmal con su nuevo color EX para su tercer traje.

Los jugadores podrán obtener la icónica armadura del caballero Arthur como equipo para sus avatares, junto con su característica y cómica animación de carrera. Además, con el Fighting Pass de noviembre será agregada una ilustración para la pantalla de desafío con efectos de sonido de Ghosts’n Goblins, títulos y stickers temáticos. Como un guiño adicional a la nostalgia, la versión de Ghouls ‘n Ghosts de arcade se incorpora a la selección de títulos clásicos disponibles para jugar. Finalmente, Dhalsim y Akuma recibirán también nuevas ilustraciones para su pantalla de desafío como parte de las recompensas premium. Es importante destacar que la obtención de colores de vestuario no se limita solo a este pase, ya que actualmente sigue activa una promoción de colaboración con McDonald’s, ofreciendo aún más opciones de personalización a los jugadores.

