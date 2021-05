Después del lanzamiento de Streets of Rage 4, un título pensado para los jugadores vieja escuela, se anunció que el juego recibiría nuevo contenido. Con este anuncio, DotEmu pidió a los jugadores paciencia para brindar una gran calidad al videojuego. Claramente, ‘Mr. X Nightmare’ es ese contenido prometido. Aunque aún no se sabe cuándo saldrá este DLC, la desarrolladora confirmó el tercer y último personaje de ‘Mr. X Nightmare’: Shiva.

¿Qué contenido estará disponible en ‘Mr. X Nightmare‘?

El DLC de Streets of Rage 4 tendrá tres personajes. Además de Shiva, en el juego estarán Max Thunder y Estel Aguirre. Tanto Max como Estel aparecen como jefes del juego base. Mientras que Estel hace su primera aparición en este título, Max ha estado en otros videojuegos de la franquicia.

‘Mr. X Nightmare’ contará con un modo supervivencia, donde los jugadores podrán demostrar sus habilidades a partir de unas pruebas. Por supuesto, también llegarán nuevas armas y enemigos al juego. Finalmente, se confirmó que habrán nuevos temas musicales.

¿Quién es Shiva?

El eterno rival de Axel Stone ha sido un jefe recurrente de la franquicia. Tuvo su primera aparición en Street of Rage 2 y desde entonces ha aparecido en todos los títulos. No será la primera vez que aparezca como personaje jugable, pues en Street of Rage 3 podía desbloquearse después de enfrentarlo.

Streets of Rage 4 está disponible para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC vía Steam. Te invitamos a leer nuestra reseña. ‘Mr. X Nightmare’ aún no tiene fecha de lanzamiento, pero se lanzará antes de finalizar el 2021.

Fuente: canal de YouTube de DotEmu

Vía: Gematsu