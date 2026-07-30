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Stupid Never Dies: fecha de lanzamiento, historia, opening y todo lo que deben saber sobre el nuevo ARPG de GPTACK50

Descubre la historia, jugabilidad y detalles sobre el opening y ending de Stupid Never Dies, el nuevo ARPG de GPTRACK50 para PS5 y PC.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

El estudio desarrollador GPTRACK50 ha anunciado todos los detalles de su nuevo videojuego llamado Stupid Never Dies. Este es un action RPG (ARPG) en tres dimensiones diseñado para un solo jugador, el cual cuenta con el respaldo de SEGA, compañía encargada de la distribución del juego en todo el mundo.

Contenido:

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Stupid Never Dies?

La fecha de lanzamiento de Stupid Never Dies está programada para el miércoles 21 de octubre para PlayStation 5 y PC vía Steam. El juego contará con voces en inglés, japonés y ofrecerá opciones de subtítulos en trece idiomas, entre los cuales se incluye el español de Latinoamérica.

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¿Cómo es la jugabilidad de Stupid Never Dies?

Stupid Never Dies es un juego ARPG con mucha personalidad, el cual cuenta con un sistema de combate de ritmo. Los jugadores controlan a Davy y deben adentrarse en un calabozo repleto de monstruos para derrotar enemigos, subir de nivel y recolectar objetos que aumentan su poder. La jugabilidad destaca por sus mecánicas de absorción de habilidades, las cuales permiten adoptar las técnicas de los enemigos y personalizar el cuerpo no muerto del protagonista con todo tipo de mejoras. Además, incluye una mecánica especial llamada «Davy Burst», la cual potencia los ataques e integra efectos visuales al estilo graffiti junto a cambios en la música de fondo durante la batalla.

Jugabilidad de Stupid Never Dies

¿Cuál es la historia de Stupid Never Dies?

La trama está ambientada en un calabozo de otro mundo que se encuentra dominado por monstruos. El jugador toma el control de Davy, un zombi tímido posicionado en el nivel más bajo de la sociedad de las criaturas. Su misión principal consiste en derrotar enemigos, subir de nivel y recolectar objetos extraños para fortalecerse, con el objetivo final de devolverle la vida a Julia, una chica humana que permanece congelada. A lo largo de la aventura, Davy encuentra a Phoenix Zaza Hotfeathers, una misteriosa entidad en el calabozo.

¿Cuál es y quién interpreta el opening y ending de Stupid Never Dies?

El tema de apertura (opening) del juego se titula «Stupid Never Dies» y es interpretado por los personajes principales, Davy y Julia. Este tema, de estilo pop-punk, junto con el ending o tema de cierre llamado Restless, Reckless, Never Die, Fearless, e interpretado por el protagonista, estará disponible en plataformas digitales como Spotify, Apple Music y Amazon Music a partir del 4 de agosto.

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Fuente: SEGA

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