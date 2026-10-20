Stupid Never Dies – Reseña (PC)

Detrás de Stupid Never Dies es el juego con el que debuta GPTRACK50, un estudio formado por veteranos de la industria de los videojuegos liderado por Hiroyuki Kobayashi, exproductor de Capcom conocido por participar en franquicias como Sengoku Basara, Devil May Cry. Así como también es acreditado como programador para los dos primeros Resident Evil y encargado de la planeación del primer Dino Crisis. Con estos antecedentes, Stupid Never Dies destaca al final del este 2026 por ofrecer una propuesta fresca e innovadora. Todo esto con una personalidad irreverente y un enfoque desenfadado —muy al estilo de los juegos de inicio de la década del 2000— que construye una aventura cargada de acción y mucha personalidad.

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¿Cómo es la historia de Stupid Never Dies?

La historia de Stupid Never Dies nos traslada al inframundo de una mazmorra gobernada por monstruos tras el colapso de la humanidad. El protagonista es Davy, un tímido zombi ubicado en el eslabón más bajo de esta peculiar sociedad, cuya rutina da un giro drástico al descubrir a Julia, una chica humana congelada de la que se enamora al instante. Para lograr traerla de vuelta a la vida y pedirle una cita, Davy emprende un peligroso viaje guiado por el excéntrico Dr. Frank y una serie de estrafalarios aliados.

De forma paralela, Davy ingiere accidentalmente un Huevo de Fénix, un artefacto codiciado por un grupo de resistencia anti-KOM liderado por un personaje conocido como el Doc. Al haber digerido el artefacto Davy, los rebeldes se ven obligados a aliarse con el zombi. El Doc le asegura a Davy que la única manera de reanimar a Julia es derrotando a KOM. Así se establece el viaje de Davy, quien se acompaña de aliados como una gárgola con amnesia, un perro chihuahua lobo y una cocinera zombi que conduce una motocicleta para transportar las provisiones.

Esta peculiar premisa está acompañada de un sistema de combate centrado en la ofensiva constante donde ganaremos fuerza robando habilidades enemigas y personalizando nuestro cuerpo no-muerto. La premisa de Stupid Never Dies es simple pero su jugabilidad está llena de matices y es ahí —y en el diseño y ambientación del juego— donde se encuentra aquello que nos ha robado la atención de este título.

¿Cómo es la exploración y ciclo de juego de Stupid Never Dies?

El centro de operaciones de Davy en Stupid Never Dies es un centro comercial abandonado. En este lugar, el desplazamiento hacia las distintas áreas de la base se realiza mediante un robot limpiador modificado o a través de un sistema de viaje rápido que requiere alinear la cámara e identificar visualmente el destino deseado antes de poder teletransportarse. Asimismo, desde el centro comercial es posible consultar información sobre Julia a través de las publicaciones y archivos guardados en su teléfono inteligente, además de entregarle regalos a ella para acumular puntos de mejora.

Adicionalmente, el título exige avanzar a través de múltiples divisas de mejora independientes y requiere recopilar de manera obligatoria una treintena de recursos de aparición aleatoria en los niveles finales para continuar la historia.

Para acceder a las mazmorras subterráneas, el jugador debe descargar a Davy por un inodoro. La exploración dentro de las mazmorras se articula mediante un sistema de límite de tiempo inicial fijado en doce minutos. Este reloj avanza continuamente durante las incursiones y obliga a tomar decisiones rápidas sobre qué enfrentamientos encarar y cuáles esquivar para no agotar el tiempo antes de alcanzar una zona segura o el objetivo de la historia. Aunque existen mecánicas avanzadas para recuperar tiempo, el temporizador constante impone una fuerte presión en el ritmo de avance. Cada intento finaliza con el retorno del personaje al centro comercial, conservando el multiplicador de experiencia acumulado y las piezas de equipamiento, aunque perdiendo una fracción de la divisa de mejora si el intento fracasa.

¿Cuáles son los ataques y transformaciones que usa Davy en Stupid Never Dies?

Dentro de la mazmorra, Davy abandona su desplazamiento lento de la superficie y adquiere movimientos más ágiles. Su repertorio básico de combate se compone de ataques ligeros, ataques pesados y diferentes habilidades. Sin embargo, su mayor poder radica en la capacidad de devorar monstruos de nivel élite para absorber sus poderes. Davy puede equipar y almacenar hasta dos formas de monstruos de manera simultánea en su inventario, manteniendo siempre disponible su forma básica de zombi. El jugador tiene la libertad de alternar entre estas trasformaciones de forma ilimitada dentro de un mismo nivel o piso. Sin embargo, cada transformación tiene una duración limitada medida en una cantidad específica de pisos.

En Stupid Never Dies, Davy puede transformarse en 11 diferentes monstruos.

La acción de comer requiere recargar un medidor que se llena al encadenar combos durante los enfrentamientos. Entre las criaturas disponibles se encuentran arpías capaces de realizar dobles saltos, planear y lanzar proyectiles o tornados; lichs que convocan esqueletos aliados; hadas de nieve que congelan enemigos con espadas de hielo; licántropos, cíclopes para romper muros y gólems con ataques contundentes.

Las transformaciones son apenas la punta del iceberg en Stupid Never Dies

El sistema de combate se complementa con la mecánica del recetario zombi, una estructura de mejoras pasivas y atributos que se desbloquean e incrementan subiendo de nivel. A medida que Davy sube de nivel en cada incursión, mejora sus estadísticas de ataque y defensa. No obstante, las opciones de mejora que aparecen durante las partidas son aleatorias. Debido a que el juego no permite bloquear o desactivar las mejoras secundarias ya compradas en la tienda del centro comercial, la reserva de opciones puede volverse amplia con alternativas poco útiles, disponiendo de muy pocas oportunidades para reiniciar las selecciones aleatorias.

Adicionalmente, Davy puede portar hasta cuatro piezas de equipamiento. Tres de estas ranuras ofrecen incrementos pasivos de atributos, mientras que las mejoras para el brazo izquierdo otorgan un ataque secundario y algunas piezas del brazo derecho ofrecen efectos adicionales; algunos de estos en forma de ataques secundarios. Por otro lado, la defensa de Davy carece de un sistema convencional de bloqueo y utiliza la evasión como recurso principal. Esquivar un impacto directo convierte el daño recibido en daño superficial en la barra de salud, el cual se puede regenerar posteriormente al morder enemigos o consumir sus núcleos. Realizar la evasión en el momento justo ejecuta el Parry Estúpido, el cual permite realizar un contraataque y deja expuesto el núcleo del rival para obtener habilidades instantáneas de un solo uso.

¿Cómo son los niveles y los enfrentamientos con los jefes?

El diseño de los calabozos de Stupid Never Dies presenta una estructura mayoritariamente lineal con ramificaciones opcionales que requieren transformaciones específicas para ser alcanzadas, como plataformas elevadas para formas voladoras o paredes falsas que pueden ser derribadas por criaturas de gran fuerza. Los niveles permiten eventualmente omitir capas enteras para llegar más rápido al objetivo o al jefe final de la zona, aunque esta omisión reduce la cantidad de niveles acumulados por el personaje y aumenta la dificultad del combate. Para los usuarios que buscan evitar la curva de dificultad, existe una opción en el menú llamada Go Nuts, la cual incrementa drásticamente las estadísticas de Davy para facilitar los encuentros.

La variedad de enemigos abarca diversos tipos de criaturas, pero los enfrentamientos contra enemigos aéreos presentan complicaciones de diseño, debido a la falta de una opción para fijar objetivos. Adicionalmente, la inteligencia artificial de estos seres suele hacer que vuelen fuera de los límites de la arena, provocando caídas involuntarias con el fin de alcanzar a los enemigos. Además, el juego utiliza un sistema de fijado de cámara suave que adhiere la perspectiva a los enemigos de mayor rango, pero se desengancha automáticamente si el personaje se aleja demasiado. En zonas con alta densidad de rivales, este sistema puede provocar imprecisiones, causando que Davy consuma su medidor de mordida en enemigos secundarios que no aportan salud en lugar de apuntar al núcleo o enemigo deseado.

Stupid Never Dies es un juego que entra por los ojos… y los oídos

La presentación de las distintas criaturas rinde homenaje a las producciones de cine de monstruos clásico de mediados del siglo pasado.

La presentación de Stupid Never Dies destaca por su estilo punk rock colorido y cargado de stickers, grafitis llamativos y atuendos estrafalarios. La interfaz de usuario refleja esta identidad en todos los menús de juego, pantallas de muerte y elementos del mapa, integrando detalles como un oso de peluche visible en la pantalla que sostiene el reloj de cuenta regresiva. Esto sin desestimar que las secuencias cinematográficas emplean un enfoque de corte independiente y con un contraste granular que recuerda a cintas o grabaciones antiguas. Sumado a esto las ilustraciones de presentación de enemigos cuentan con elementos superpuestos sobre fotografías y figuras de papel.

La banda sonora de Stupid Never Dies está compuesta —en su gran mayoría— por melodías y canciones pertenecientes al género punk. En el centro comercial Davy cuenta con un reproductor de música donde el jugador puede desbloquear canciones y configurar listas de reproducción personalizadas con los temas obtenidos. En cuanto a la duración, a pesar del excesivo grindeo que se incremente sobre el final del juego, Stupid Never Dies es un juego que para ser el debut de GPTRACK50 nos ha dejado un buen sabor de boca por lo divertido y dinámico que es su ciclo de combate e incursiones.

Reseña de Stupid Never Dies hecha con una copia digital del juego para PC (Steam) provista por GPTRACK50. El juego también está disponible para PlayStation 5.