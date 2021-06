Videojuegos

Hace cuatro meses, publicamos nuestras primeras impresiones del juego de supervivencia Subnautica: Below Zero. En ese entonces, señalamos que esta secuela de Subnautica (2014) introduce varias novedades. Estas van desde nuevas mecánicas hasta una historia y un mundo abierto inéditos. Sin embargo, Below Zero brillaba exactamente por lo mismo que hizo que el juego original fuera tan querido. Como mencionamos en nuestras primeras impresiones de Below Zero:

“Subnautica: Below Zero sigue siendo una experiencia inmersiva desde el momento que Robin aterriza en 4546B. Esto se debe principalmente a su cuidado universo y presentación, la cual se beneficia de variados ecosistemas y un envolvente diseño de sonido. Si bien las mecánicas de supervivencia no son una novedad, están bien realizadas y se benefician por la ambientación submarina. Al final del día, siempre y cuando exista el deseo de explorar, juegos como Subnautica: Below Zero siempre tendrán jugadores dispuestos a aventurarse en lo desconocido”.

Incluso tras su lanzamiento el pasado 13 de mayo, las conclusiones de nuestras impresiones se mantienen. Al fin y al cabo, muy poco cambió con respecto a la versión de acceso anticipado. Es por ello que dedicaremos esta reseña de Subnautica: Below Zero a señalar los pocos cambios que llegaron con su lanzamiento. Por supuesto, también reiteraremos tanto las fortalezas como las fallas que se mantienen.

Primero que nada, cabe reiterar que Sector Cero —la región de 4546B en la que se ambienta Subnautica: Below Zero— no es solo un ‘reskin’ del mundo abierto del juego original. Aunque es más pequeño que el de Subnautica, es completamente nuevo. No menos importante, alberga su propia fauna, flora y secretos. A lo anterior contribuye que una buena porción del título transcurre sobre tierra, por lo menos en comparación con la primera entrega. Es ahí donde los jugadores no solo deben preocuparse por la falta de agua y alimentos. También deberán estar pendientes de las temperaturas bajo cero y encontrar fuentes de calor para no morir de frío.

Si bien las secciones ambientadas en tierra de Below Zero son superiores a las del juego original, no son el fuerte de a secuela. Nuevamente, sigue siendo la exploración bajo el agua. Esta se ve ampliamente beneficiada por la implementación de nuevos artefactos y vehículos. Entre estos destaca el Seatruck, un vehículo que puede mejorarse para viajar a mayores profundidades y cargar varios módulos. Una vez completamente mejorado, el vehículo puede convertirse en una base móvil.

Hablando de bases, Below Zero también brilla por su mayor apartado de personalización. Esto va desde la posibilidad de poner nombres a las balizas hasta la opción de incorporar música propia en la base y decorarla. Sin embargo, este apartado de personalización no es desbloqueado hasta más o menos la mitad de la aventura. Antes de eso, los jugadores se ven obligados a lidiar con el fastidioso manejo de inventario. Como mencionamos en nuestras primeras impresiones:

“Aunque eventualmente llega un momento en que esto deja de ser una preocupación, la administración de objetos durante las primeras horas del juego es una de las partes más frustrantes de la experiencia. Esto se debe al limitado espacio del inventario de Robin y el contenedor de la base de operaciones. Esto es agravado por la incapacidad de intercambiar objetos específicos entre ambos inventarios. Tampoco es posible destruirlos y/o desarmarlos. En cambio, los jugadores se ven obligados a soltarlos en medio del océano”.

¿Qué novedades llegaron a Subnautica: Below Zero con su lanzamiento? Como mencionamos, no es mucho. Además de concluir la historia de Robin Ayou —uno de los fuertes de esta entrega, sin lugar a duda— el título recibió mejoras en lo que respecta a soporte para controles y corrige múltiples ‘bugs’. Para ver todos los cambios que ha recibido el juego desde su debut, recomendamos seguir este enlace.

Subnautica: Below Zero 7.8/10 Nota Lo que nos gustó - Varias novedades, sobre todo en lo que respecta a desplazamiento.

- Su impecable presentación visual y sonora.

- Robin Ayou es una protagonista mucho más carismática.

Lo que no nos gustó - El manejo de inventario en las primeras horas de juego sigue siendo una de las partes más frustrantes de la experiencia.

En resumen Aquellos que disfrutaron de Subnautica, sin duda encontrarán más de lo que adoraron en Below Zero. No solo tiene lo que hizo que el juego original fuera tan querido, sino también otras cosas completamente nuevas. Entre estas destacan la historia, además de nuevos vehículos y herramientas. Lo único que quizás decepcione a los fanáticos es el hecho de que Below Zero no es una experiencia tan extensa. Por fortuna, compensa eso con su presentación sonora y visual. Como dijimos, juegos como Subnautica: Below Zero tendrán jugadores dispuestos a aventurarse en lo desconocido siempre y cuando exista el deseo de explorar.

Reseña hecha con una copia digital de Subnautica: Below Zero para Steam brindada por Unknown Worlds Entertainment.