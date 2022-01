Videojuegos

Las novelas visuales, sobre todo los llamados ‘Dating Sim’ o simuladores de citas, son un género que continúa siendo sinónimo con el mercado y la cultura del país del sol naciente. Sí, antes exclusivas japonesas han sido localizadas e incluso desarrolladores occidentales han gozado de amplio éxito aventurándose en el género. Un buen ejemplo de esto es Doki Doki Literature Club!, de Team Salvato. Sin embargo, el mercado occidental está lejos de igualar el nivel de saturación de novelas visuales que salen en Japón cada año. Afortunadamente, esto viene con un efecto positivo. Nos referimos a que las pocas novelas visuales producidas en Occidente generalmente suelen brillar por sus cuidadas narrativas y/o su nivel de creatividad.

El más reciente juego de Akabaka, Sucker for Love: First Date, es un buen exponente de ambas fortalezas. No obstante, eso era de sospechar desde que se dio a conocer su curiosa premisa.

Inspirado en la mitología creada por H.P. Lovecraft, Sucker for Love: First Date gira alrededor de un joven casanova únicamente referido como “Querido” (Darling). Tras sufrir una pesadilla en el que vio el rostro de la diosa primigenia Ln’eta, obviamente basada en Cthulhu, el protagonista se ha adentrado en el ocultismo en un esfuerzo de invocarla. ¿Qué planea conseguir tras condenar a la humanidad a la destrucción? Un beso. No estamos bromeando.

Una de las principales fuentes de humor de Sucker for Love: First Date es el nivel de lujuria que el protagonista siente hacia entes más allá de su comprensión. Incluso la locura que induce su mera presencia —que puede tener consecuencias muy gráficas, cabe avisar— se queda corta. Irónicamente, no hay imágenes eróticas en el juego. Solo hay besos.

A lo largo de tres capítulos —el segundo y el tercero introducen a un par «intereses amorosos»: Estir y Nyanlathotep, basadas respectivamente en Hastur y Nyarlathotep— los jugadores deben satisfacer a la chica de su interés realizando rituales por medio de un libro. Cada deidad tiene el suyo. Para leer, los jugadores deben arrastrar lentamente el cursor sobre los pasajes y cumplir las condiciones del ritual. Sin embargo, lo ingenioso de Sucker for Love: First Date es la forma en que evita que esta dinámica se vuelva aburrida a nivel narrativo y mecánico.

El primer capítulo funciona como una suerte de tutorial. Al fin y al cabo, con la excepción de un par de finales «secretos» cuyas condiciones son bastante obvias, los jugadores están sobre rieles. Lo único que pueden hacer es seguir las instrucciones del libro de Ln’eta al pie de la letra. Aunque es una historia simpática por la relación entre el protagonista y la entidad cósmica, el capítulo 1 de Sucker for Love: First Date es el eslabón más débil de la experiencia.

Afortunadamente, las cosas no hacen más que mejorar. Como se mencionó, el capítulo 2 introduce a Estir —cuyos rituales se realizan por medio de una obra de teatro, una simpática referencia a cómo Hastur influenciaba especialmente a artistas y dramaturgos— y por fin permite escoger entre dos rutas. Los jugadores bien pueden perseverar para quedarse con Ln’eta o declarar su amor por la Reina de Amarillo. Cada «chica» ofrece un trío de finales que comprenden desde lo verdaderamente tierno y el absurdo hasta lo más terrorífico.

Hablando de terrorífico, el capítulo 3 convierte el juego en una suerte de ‘Survival Horror’. En vez de leer pasajes de un libro para contentar a Nyarlathotep, el protagonista debe utilizar encantos para no morir ante las múltiples maldiciones impuestas por la deidad exterior.

Si bien Sucker for Love: First Date es una experiencia bastante corta, su precio es adecuado para la variedad de contenido que ofrece en un empaque tan pequeño y su creatividad. Los fanáticos de la mitología lovecraftiana encontrarán múltiples referencias a la obra del autor estadounidense y los que busquen una comedia romántica negra quedarán satisfechos.

Copia digital de Sucker for Love: First Date para Steam brindada por DreadXP.