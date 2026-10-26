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A pesar del éxito de Ghost of Yotei, PlayStation despidió a varios desarrolladores de Sucker Punch

Ni siquiera los creadores de éxitos están a salvo en esta economía.

Julian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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El juego de samurái y mundo abierto Ghost of Yotei ha sido uno de los mayores éxitos de PlayStation en los últimos años. Fue su título más vendido en el año 2026 y superó en ganancias a su predecesor, el muy querido Ghost of Tsushima. Además, recientemente recibió DLC y nueva edición con más contenido. Debido a esto, uno creería que el estudio desarrollador Sucker Punch tiene razones para celebrar, pero las cosas no son así en la industria de los videojuegos.

De acuerdo a la publicación Aftermath, un ex empleado de Sucker Punch reveló que 26 personas fueron despedidas del estudio. El equipo se enteró mediante un correo electrónico que fue conocido por la publicación y que dice lo siguiente:

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Tras analizar cuidadosamente los retos del mercado y revisar las necesidades del equipo para el siguiente proyecto, hemos decidido hacer reducción de empleados y varias posiciones en Sucker Punch serán eliminadas como resultado.

Sabemos que esto es muy difícil de entender y les aseguramos que no tomamos esta decisión a la ligera. Trabajaremos para apoyar a los colegas afectados durante esta transición lo mejor que podamos. No podemos ignorar que este es un día difícil y la próxima semana hablaremos más a profundidad sobre el futuro.

Las oleadas de despidos en la industria de los videojuegos han sido algo tristemente común pero se volvieron aún peores desde el año 2023, cuando las facilidades económicas para las corporaciones introducidas en la era de la pandemia de COVID-19 dejaron de existir. Desde entonces hemos visto cómo cada vez más estudios sufren por las decisiones de directivos desconectados de la realidad y Sucker Punch es solo la última víctima.

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Ghost of Yotei está disponible exclusivamente para la consola PlayStation 5.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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