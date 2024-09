Suda51, el padre de No More Heroes, piensa que «la gente se preocupa mucho por el puntaje de Metacritic»

Hoy en día es muy común ver en algunas comunidades que algunos usuarios esperan más la calificación de un lanzamiento de un juego en Metacritc, que el lanzamiento del mismo juego en sí. Ahora, en resonancia con ese comportamiento, el excéntrico director de videojuegos Suda51 ha declarado en una entrevista con el medio GamesIndustry.biz que uno de los motivos, por los cuales no hay tantos juegos originales como No More Heroes es porque también los editores y desarrolladores se fijan demasiado en las puntuaciones de Metacritic y deciden ir a lo seguro y ceñirse a lo que convencionalmente se sabe que «funciona», en lugar de arriesgarse con nuevas ideas.

Shadows of the Damned: Hella Remastered es el próximo juego de en ser lanzado Grasshopper Manufacture

Las palabras de Goichi «Suda51» fueron:

«Todo el mundo presta demasiada atención y se preocupa demasiado por las puntuaciones de Metacritic», afirma. Se ha llegado a un punto en el que hay casi una fórmula establecida: si quieres obtener una puntuación alta en Metacritic, así es como tienes que hacer el juego». Además, agregó, «Si un juego no encaja en esa fórmula, pierde puntos en Metacritic. Puede que las empresas más grandes no quieran lidiar con ese tipo de cosas. Puede que no sea la razón principal, pero sin duda es una de las razones. Todo el mundo se preocupa demasiado por los números.

Los juegos de Suda51 siempre se han cracterizadopor gozar de libertad creativa.Sin embargo, ninguno de nosotros sabe «cuánta es dicha libertad».

«Personalmente, no me importan demasiado los números de Metacritic. No soy muy consciente de ellos. Lo importante para nosotros es sacar los juegos que queremos sacar y que la gente juegue a los juegos que queremos que puedan jugar.»

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Shadows of the Damned: Hella Remastered?

Luego de un año desde el anuncio de la remasterización de Shadows of the Damned es normal que muchos se pregunten cuál es la fecha de lanzamiento. Afortunadamente, el nuevo tráiler compartido por Grasshopper Manufacture ha confirmado que la fecha de estreno de Shadows of the Damned: Hella Remastered será el jueves 31 de octubre del 2024.

Y ustedes qué piensan. Creen que damos mucha importancia Metacritic y por eso nos privamos de grandes ideas. O les gusta que todo siga un orden establecido por las masas. Dejen su respuesta en los comentarios.

Ví: VGC