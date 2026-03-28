Videojuegos

Suena fuerte la ocarina de rumores sobre un nuevo ‘remake’ de Zelda: Ocarina of Time y un juego de Star Fox para Nintendo Switch 2, Mario hasta 2027

Despierta joven Kokiri.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 4 min

De acuerdo con reportes de Natethehate, quien ha compartido información relacionada en el pasado, Nintendo planearía lanzar un importante ‘remake’ de The Legend of Zelda: Ocarina of Time y un nuevo juego de Star Fox este mismo año. Por su parte, un nuevo juego de Super Mario en 3D no llegaría a Switch 2 sino hasta 2027. De llegar a Switch 2, el posible ‘remake’ de Zelda: Ocarina of Time sería el segundo tras el lanzado en 2011 para 3DS, con efecto 3D estereoscópico. No es la primera vez que escuchamos sobre dicho ‘remake’, pero los cumplidos 40 años de la franquicia sería muy acertado para verlo hecho realidad.

Según el podcast de Nate, este regreso del Star Fox «clásico» para Switch 2 a mediados del año, se ajusta a la aparición de Fox McCloud en la película de Super Mario Galaxy.

- Publicidad -

«Me han dicho que es un juego de Star Fox de estilo clásico, que los gráficos serán muy buenos y que tendrá multijugador en línea».

De ser cierto, marcaría el primer gran lanzamiento de Star Fox en una década, tras el lanzamiento de Star Fox Zero de PlatinumGames para Wii U en abril del 2016. El último juego de Mario en 3D, Super Mario Odyssey, se lanzó en octubre del 2017 para Nintendo Switch, por lo que su sucesor llegaría casi que una década después también. En el caso de The Legend of Zelda faltan unos años para un juego completamente original en Switch 2. Esta podría ser la razón por la que un nuevo ‘remake’ de Ocarina of Time tomaría fuerza, además de la película en acción real que tomaría algunos de sus elementos narrativos. Los sets de LEGO Zelda apoyan también a Ocarina of Time.

“Pero este año se celebra otro aniversario, el de The Legend of Zelda… lo que puedo compartir con ustedes hoy es que, en la segunda mitad del 2026, cerca de las fiestas navideñas, tendremos un ‘remake’ de Ocarina of Time para Switch 2″, señala Natethehate.

La versión original de Ocarina of Time también fue relanzada en GameCube, Wii y Wii U. Actualmente parte de Nintendo Switch Online.

Es poco probable que Nintendo transmita un Nintendo Direct general hasta junio, pero podría hacer anuncios menores en redes sociales, como nuevas imágenes de Splatoon Raiders y Fire Emblem: Fortune’s Weave, así como las esperadas ediciones para Switch 2 de Pikmin 4 y Xenoblade 2.

Lanzado en 1998 para Nintendo 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time es uno de los juegos más aclamados del catálogo de Nintendo y el juego mejor valorado de todos los tiempos en Metacritic, medio que recopila reseñas de medios especializados aparte de los usuarios. De la versión de N64 al ‘remake’ de 3DS hubo 13 años, mientras que de este último se cumplen 15 años en junio. El pasado 21 de febrero, la franquicia cumplió 40 años de su lanzamiento original en Famicom Disk System. El estreno de la película el 7 de mayo del 2027 podría llevar a una celebración integral de aniversario, ya que el primer juego llegó el 22 de agosto de 1987 a América.

🧚‍♀️

La leyenda de Zelda y la aventura de Link

Ahora puedes jugar The Legend of Zelda: The Wind Waker en un navegador web o móvil, por lo menos «navegar» una parte
Ahora puedes jugar The Legend of Zelda: The…
Cómo desbloquear los objetos de Zelda y Splatoon en Animal Crossing: New Horizons
Cómo desbloquear los objetos de Zelda y Splatoon…
Set de LEGO The Legend of Zelda: Ocarina of Time es oficialmente revelado
Set de LEGO The Legend of…
Película de The Legend of Zelda nos deja ver un adelanto de cómo luce Link, la princesa y a… ¿Impa?
Película de The Legend of Zelda…
LEGO The Legend of Zelda para 2026: ¿un nuevo set de Ocarina of Time o un videojuego?
LEGO The Legend of Zelda para…
Más de:
Star Fox Star Fox Super Mario Super Mario The Legend of Zelda The Legend of Zelda The Legend of Zelda: Ocarina of Time The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Mega Man Star Force Legacy Collection – Reseña (PC)
Resident Evil Requiem recibió una actualización gratis con un divertido modo foto
Así lucen el traje y accesorios de Silent Hill f en la colaboración oficial con Fatal Frame II Remake
Acusan a Genshin Impact de usar IA generativa en el arte promocional de la versión Luna VI (6.5)
Sony aumentará el precio de la consola PS5, volviéndola aún más inaccesible
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Anime Semana santa Anime con temática cristiana para pasar Semana Santa 2026
No hay comentarios

Lo último

Anime Semana santa
Anime con temática cristiana para pasar Semana Santa 2026
Anime y Manga
AnimeJapan 2026: Guía completa de horarios, escenarios y dónde ver los anuncios principales de One Piece, Jujutsu Kaisen, MAO y más
Anime y Manga
Roblox Fruit Battlegrounds Codes
Roblox Códigos de Fruit Battlegrounds (abril 2026)
Videojuegos
Códigos activos de RIVALS
Roblox Códigos de Rivals (abril 2026)
Videojuegos