Suena fuerte la ocarina de rumores sobre un nuevo ‘remake’ de Zelda: Ocarina of Time y un juego de Star Fox para Nintendo Switch 2, Mario hasta 2027

De acuerdo con reportes de Natethehate, quien ha compartido información relacionada en el pasado, Nintendo planearía lanzar un importante ‘remake’ de The Legend of Zelda: Ocarina of Time y un nuevo juego de Star Fox este mismo año. Por su parte, un nuevo juego de Super Mario en 3D no llegaría a Switch 2 sino hasta 2027. De llegar a Switch 2, el posible ‘remake’ de Zelda: Ocarina of Time sería el segundo tras el lanzado en 2011 para 3DS, con efecto 3D estereoscópico. No es la primera vez que escuchamos sobre dicho ‘remake’, pero los cumplidos 40 años de la franquicia sería muy acertado para verlo hecho realidad.

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Según el podcast de Nate, este regreso del Star Fox «clásico» para Switch 2 a mediados del año, se ajusta a la aparición de Fox McCloud en la película de Super Mario Galaxy.

«Me han dicho que es un juego de Star Fox de estilo clásico, que los gráficos serán muy buenos y que tendrá multijugador en línea».

De ser cierto, marcaría el primer gran lanzamiento de Star Fox en una década, tras el lanzamiento de Star Fox Zero de PlatinumGames para Wii U en abril del 2016. El último juego de Mario en 3D, Super Mario Odyssey, se lanzó en octubre del 2017 para Nintendo Switch, por lo que su sucesor llegaría casi que una década después también. En el caso de The Legend of Zelda faltan unos años para un juego completamente original en Switch 2. Esta podría ser la razón por la que un nuevo ‘remake’ de Ocarina of Time tomaría fuerza, además de la película en acción real que tomaría algunos de sus elementos narrativos. Los sets de LEGO Zelda apoyan también a Ocarina of Time.

“Pero este año se celebra otro aniversario, el de The Legend of Zelda… lo que puedo compartir con ustedes hoy es que, en la segunda mitad del 2026, cerca de las fiestas navideñas, tendremos un ‘remake’ de Ocarina of Time para Switch 2″, señala Natethehate.

La versión original de Ocarina of Time también fue relanzada en GameCube, Wii y Wii U. Actualmente parte de Nintendo Switch Online.

Es poco probable que Nintendo transmita un Nintendo Direct general hasta junio, pero podría hacer anuncios menores en redes sociales, como nuevas imágenes de Splatoon Raiders y Fire Emblem: Fortune’s Weave, así como las esperadas ediciones para Switch 2 de Pikmin 4 y Xenoblade 2.

Lanzado en 1998 para Nintendo 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time es uno de los juegos más aclamados del catálogo de Nintendo y el juego mejor valorado de todos los tiempos en Metacritic, medio que recopila reseñas de medios especializados aparte de los usuarios. De la versión de N64 al ‘remake’ de 3DS hubo 13 años, mientras que de este último se cumplen 15 años en junio. El pasado 21 de febrero, la franquicia cumplió 40 años de su lanzamiento original en Famicom Disk System. El estreno de la película el 7 de mayo del 2027 podría llevar a una celebración integral de aniversario, ya que el primer juego llegó el 22 de agosto de 1987 a América.