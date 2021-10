Tras la revelación oficial de Suicide Squad: Kill the Justice League en la primera edición de DC FanDome, Rocksteady no compartió mucha más información sobre el esperado juego. Al fin y al cabo,el adelanto de anuncio solo fue una escena cinematográfica. Si bien múltiples detalles sobre la jugabilidad siguen siendo un misterio, el estudio ha aprovechado DC FanDome 2021 para compartir un nuevo tráiler de Suicide Squad: Kill the Justice League.

Este último adelanto se enfoca en la historia y permite ver algunos de los héroes a los que el Escuadrón Suicida tendrán que hacer frente. También muestra a algunos de sus aliados.

¿Qué personajes, héroes y villanos aparecerán en Kill the Justice League?

Aunque Harley Quinn, King Shark, Deadshot y Capitán Búmeran serán los personajes jugables, no serán los únicos villanos que aparecerán en el próximo juego de Rocksteady y Warner Bros. Games.

Además de los miembros principales de esta iteración del Escuadrón Suicida, Amanda Waller, Brainiac y Superman, el nuevo tráiler de Suicide Squad: Kill the Justice League revelado en DC FanDome 2021 deja ver que varios héroes y villanos aparecerán en el próximo juego de Rocksteady. Estos incluyen a héroes como Flash, Linterna Verde, Mujer Maravilla, Batman y Robin. El adelanto también da a conocer que Javelin y El Pingüino harán acto de presencia.

Kill the Justice League llegará a PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC en 2022. Para ver todo lo que se ha revelado sobre el juego de Rocksteady, recomendamos seguir este enlace.

Fuente: DC FanDome 2021