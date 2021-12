Durante la última edición de DC FanDome, Rocksteady presentó un nuevo tráiler de Suicide Squad: Kill the Justice League. Si bien este dejó ver a varios de los personajes que aparecerán en el juego, la comunidad quedó un tanto decepcionada al ver nada de jugabilidad.

Los jugadores tuvieron que esperar hasta The Game Awards 2021 para finalmente ver cómo lucirá Suicide Squad: Kill the Justice League en movimiento. Como si no fuera suficiente, el adelanto deja ver a Flash (Barry Allen) como uno de los jefes que habrá que enfrentar.

¿Cómo será la jugabilidad de Suicide Squad?

Según parece, la jugabilidad de Suicide Squad girará alrededor del trabajo en equipo.

Como se puede apreciar en el tráiler presentado en The Game Awards 2021, Suicide Squad: Kill the Justice League permitirá que los miembros del Escuadrón Suicida se desplacen libremente por Metrópolis. Aunque cada uno tendrá habilidades únicas, todos podrán emplear armas de fuego. No obstante, parece que cada villano tendrá su propia parafernalia. Deadshot tendrá una mochila cohete y un rifle francotirador; Harley Quinn, un gancho similar al que emplearía Batman y una gran variedad de explosivos; Rey Tiburón, una ametralladora pesada; y Capitán Boomerang, diversos bumeranes, una pistola y un dispositivo que le permitirá desplazarse a toda velocidad. Desafortunadamente, todavía hay mucho que se desconoce.

Cabe recordar que podrá jugarse tanto en solitario como en equipos de hasta 4 miembros. Esperamos que un tráiler futuro explique las diferencias entre todos los personajes.

Kill the Justice League llegará a PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC en 2022. Para ver todo lo que se ha revelado sobre el juego de Rocksteady, recomendamos seguir este enlace.

Fuente: The Game Awards 2021