Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars – Reseña

A mediados de la década del 90, los RPG japoneses de fantasía como Dragon Quest y Final Fantasy atraían la atención de los jugadores. Sin embargo, entre la sobresaturación del género en esa época, algunas franquicias —que no contaban con el mismo impacto en occidente— lograron trascender la generación. Una de estas sagas de videojuegos fue Gensō Suikoden de Konami y dirigido, escrito y producido por Yoshitaka Murayama —quien falleció en febrero del 2024—. Sin embargo, a pesar de su repentino éxito fuera y dentro de Japón con el lanzamiento de sus primeras dos entregas, la franquicia Suikoden no contó con el apoyo que otras propiedades intelectuales —no tan conocidas en occidente como Shin Megami Tensei— tenían. Razón por la cual, algunos de los lanzamientos —entre estos el remake de Suikoden I y II para PSP del 2006— quedaron relegados de manera exclusiva para el público japonés.

Así que en el 2025, Konami celebra por lo alto los 30 años de la franquicia Gensō Suikoden con el lanzamiento de varios proyectos. El primero de estos es Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars y en nuestra reseña, les contaremos si la franquicia RPG de Konami logrará cautivar a una nueva generación.

Un RPG con una historia terrenal llena de guerras y conflictos entre países

A medida que avanzamos en los juegos desbloqueamos contenido en la galería. Desafortunadamente, el contenido de esta se limita a consultar las escenas cinematograficas, eventos, música y los finales de ambos juegos.

A diferencia de otros RPG de su época, en Suikoden la premisa no es rescatar a una princesa, ni encarnar a un humano elegido por el destino para salvar el mundo. En su lugar, la historia de Suikoden nos sitúa en un mundo donde la guerra por poder, conflictos raciales y la luchas por territorios dibujan una delgada línea entre lo que está bien y está mal. Sin embargo, lo que hace especial a la historia de la franquicia Gensō Suikoden es su amplia variedad de personajes. Estos son conocidos como las “108 estrellas del destino”, el cual es un concepto que Yoshitaka Murayama adaptó de la novela china Bandidos del pantano. Es así como en la historia de Suikoden 108 héroes guiados por un líder logran hazañas increíbles.

La historia de Suikoden I: Gate Rune War y Suikoden II: Dunan Unification War se encuentra interconectada. Además, la jugabilidad en la segunda entrega replica y mejora lo hecho por Konami y su equipo.

En la historia de Suikoden 1: Gate Rune War, asumimos el papel de Tir McDohl, hijo de Teo McDohl, un general del Imperio de la Luna Escarlata. Tir sigue los pasos de su padre y se une al imperio, pero pronto descubre que la paz proclamada tras las guerras se desmorona. La llegada de Windy, una misteriosa hechicera, altera la ideología del gobernante Barbarossa. Tras una serie de sucesos desafortunados, Tir huye y se une al Ejército de la Liberación, enfrentándose tanto al imperio como a su propio padre.

Suikoden II: Dunan Unification War es el juego más importante de la franquicia

La historia de Suikoden II: Dunan Unification War se desarrolla tres años después de la aventura de Tir McDohl. En esta segunda entrega encarnaremos a un habitante del Pueblo de Kyaron, en el País de Highland, que ha firmado un tratado de paz con Jowston (al norte de la ahora llamada República de Toran). En Dunan Unification War, la historia entrelaza la amistad y la política, a través del vínculo entre el protagonista y Jowy, su amigo de la infancia. Ambos, miembros de la Brigada de Highland, ven sus caminos cruzarse y separarse tras una serie de sucesos inesperados, los cuales a lo largo de la historia de Suikoden II: Dunan Unification War dan lugar a toda clase de giros argumentales.

Al transcurrir solo tres años después del juego original, nos reencontramos con personajes del primer Suikoden. Gracias a esto observamos, no solo la evolución del mundo creado por Yoshitaka Murayama, sino también la evolución de cada uno de los personajes que nos encontramos. Adicionalmente, el juego ofrece la posibilidad de importar la partida guardada del primer título. Esto permite incluir a Tir McDohl en nuestro grupo y transferir armas o niveles de personajes que regresan en la historia de la segunda entrega. Esta opción continúa estando presente en Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars.

Para la época y generación, en la cual debutó la franquicia Suikoden era bastante destacable la magnitud de la historia, cantidad de personajes y opciones jugables que tenían estos dos títulos desarrollados para la primera consola de Sony (PlayStation). La jugabilidad de ambos títulos ofrece una libertad, que para la época era toda una novedad, la cual permite reclutar personajes, realizar actividades secundarias o avanzar en la historia principal.

Jugablemente adelantado a su época

El mapa del mundo se asemeja al de otras franquicias como Final Fantasy, Tales Of o Dragon Quest.

Personalmente, siempre he pensado que Suikoden fue una franquicia —en especial sus primeras dos entregas— adelantadas a su época. Ya que, además de la libertad que el mundo del juego ofrecía y la cantidad de personajes que se podían reclutar, los primeros dos títulos de la franquicia brillaban por tener hasta tres tipos de batalla diferentes. Los combates por turnos, permiten al jugador dar órdenes a seis personajes, el orden de ataque en la batalla lo determinan las estadísticas de los personajes. Adicionalmente, existe la posibilidad de equipar runas mágicas con efectos variados, las cuales se adquieren en tiendas y se pueden equipar hasta tres por personaje. Además, las uniones entre personajes —o ataques conjuntos— ayudan a aumentar la curiosidad por explorar el mundo, reclutar más personajes y explorar si hay sinergia entre algunos para generar una nueva unión.

Aunque el sistema de los primeros juegos de Suikoden es rápido y variado, el remaster solo proporciona mejoras leves. Gracias a esto el sistema original se mantiene intacto con sus cosas buenas y malas. Esto a pesar de que en entregas de Suikoden posteriores a la primera y segunda, los problemas más visibles de estos juegos se solucionaron. Entre estos la falta de un sistema de convoy. Igualmente, esto no significa que no se introdujeran novedades en Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars. Ahora, ha sido mejorada la función de batalla automática, se han añadido opciones de dificultad básicas y un botón de aceleración, aunque al afectar a la música no se recomienda tenerlo activado.

Lo que sirve no hay que arreglarlo

El autogardado y las mejoras en los menús son dos acertadas mejoras de calidad de vida del juego.

Las batallas estratégicas son simples, pero divertidas. Al inicio, se elige el tipo de tropa (magia, guerreros, etc.) y los resultados varían según la elección del adversario. Mientras tanto, los duelos 1 Vs. 1 son batallas guiadas por frases del rival guían, el cual anuncia la acción entre atacar, defender o usar un ataque especial. Estos dos sistemas de combate presentes en Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars permanecen sin cambios. Los duelos, sin embargo, se benefician por la clara mejora en la localización de la remasterización. Afortunadamente, la música, así como los requisitos de reclutamiento son idénticos a los originales. No obstante, lo anterior significa que el grinding sigue siendo necesario y tedioso como lo eran muchos de los juegos de la época.

Ambos remasters destacan por su actualización gráfica, la cual a pesar de no estar al nivel de algunas de las HD-2D, mantienen el pixel art de 16 bits. Eso sí, la resolución es ahora 16:9, hay grandes mejoras en fondos, nuevos efectos de sonido, mejoras visuales en las batallas, iluminación y un rediseño de los retratos de Suikoden I por Junko Kawano, la artista del juego original.

Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars 8.2 Calíficación general

