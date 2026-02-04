Videojuegos

Sumerian Six, el juego de tácticas y sigilo en la 2da Guerra Mundial con magia y ciencia ficción, llegará a consolas

Acabando con los nazis en silencio.

Julian Ramirez
Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Hace casi año y medio, el estudio Artificer y la distribuidora Devolver Digital lanzaron en PC un atrapante juego de estrategia y sigilo que fue muy bien recibido. Su nombre es Sumerian Six y si no han tenido la oportunidad de jugarlo o estaban esperando que saliera en otra plataforma para hacerlo, les tenemos muy buenas noticias porque finalmente saldrá para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

La fecha de lanzamiento de este título en estas plataformas será el viernes 6 de marzo de 2026. Si no lo conocen, den una mirada al siguiente tráiler que les ayudará a hacerse una idea de qué esperar.

Este título se desarrolla en una versión alternativa de la Segunda Guerra Mundial en la que la magia y la ciencia más absurda están a la orden del día. Controlaremos al Escuadrón Enigma, un equipo de élite de seis científicos con habilidades y destrezas únicas para infiltrarnos en fortalezas nazis. Entre las habilidades que podemos usar para lograrlos están usar los peligrosos brebajes de la brillante química Rosa Reznick y la transformación del «hombre oso» Wojtek Galica.

Si están interesados, pueden comprar anticipadamente Sumerian Six en PlayStation por 32.99 dólares estadounidenses (aproximadamente 120.000 pesos colombianos) o en Xbox por 59.415 pesos. También lo pueden encontrar en Steam por 70.000 pesos.

