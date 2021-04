Summer Game Fest regresará en 2021 para ‘reemplazar’ E3

El año pasado, ante la cancelación de eventos presenciales como E3, surgió un nuevo evento digital que se encargó de mostrarnos decenas de nuevos juegos e incluso dejarnos jugar demos de algunos de ellos. Su nombre fue Summer Game Fest y lo tendremos de regreso en 2021.

El organizador de este evento, Geoff Keighley (el mismo productor de The Game Awards), anunció recientemente que veremos el próximo Summer Game Fest en junio de 2021 y estará acompañado de ‘Day of the Devs» (día de los desarrolladores). En este se destacará un selecto grupo de juegos independientes y AAA.

Además de ver nuevos tráileres y videos de jugabilidad, las presentaciones del evento que se llevará a cabo durante varios días también contarán con presentaciones musicales.

Geoff Keighley

Esta noticia llega pocas semanas después de que se anunció que E3 2021 había sido cancelado, al menos como evento presencial. Es verdad que la ESA sigue intentando sacar adelante una «experiencia digital», pero hace poco desató una pequeña controversia cuando se filtró que estaban considerando cobrar por acceso a las presentaciones en Internet. Además, eventos como el Summer Game Fest 2021 harían que el E3 fuera redundante.

¿Será que de verdad vamos a presenciar la muerte de ese icónico evento de videojuegos? Son muchos quienes creen que así es.

Fuente: sitio web oficial del evento