Horarios y cómo ver el Summer Game Fest 2021 en Colombia

Cuando no esperábamos que E3 2021 fuera a ser realidad, el presentador Geoff Keighley anunció el regreso de Summer Game Fest. Este fue el evento que el año pasado englobó todas las presentaciones especiales y grandes anuncios del mundo de los videojuegos.

En esta ocasión, aunque un poco eclipsado por E3, Summer Game Fest 2021 se realizará de nuevo y tendrá grandes anuncios relacionados con nombres tan conocidos como Call of Duty y Among Us.

Horario del Summer Game Fest 2021 para Colombia

En este país podremos ver el arranque de este evento el 10 de junio a la 1:00 p.m. en los canales de Twitch y YouTube de The Game Awards. De hecho, pueden verlo aquí mismo.

Se espera que el evento de inicio de Summer Game Fest 2021 dure alrededor de dos horas y media. También conoceremos nuevos anuncios de empresas como Gearbox y Battlestate Games. Le seguirá la presentación especial de Day of the Devs.

A continuación pueden conocer el resto de presentaciones asociadas con el evento, muchas de las cuales también son parte de E3 2021.

Viernes 11 de junio New World, nuevo juego de Amazon Studios (10:00 a.m.) Netflix Geeked Week (11:00 a.m.) Tribeca Games Spotlight (1:00 p.m.) Koch Primetime (2:00 p.m.)

Sábado 12 de junio Ubisoft Forward (2:00 p.m.) Devolver Digital (3:30 p.m)

Domingo 13 de junio Presentación de juegos de Xbox & Bethesda (12:00 p.m.) Presentación especial de SQUARE ENIX (2:15 p.m.) Warner Bros. Games: Back 4 Blood (4:00 p.m.)

Miércoles 23 de junio Sonic Symphony Orchestra (2:00 p.m.)

Jueves 22 de julio EA Play Live



No olviden que viendo la presentación inicial en Twitch pueden obtener una máscara de Geoff Keighley para Among Us.

Fuente: sitio web oficial del evento