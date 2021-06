A pesar de que E3 2021 —la feria de videojuegos por excelencia— se llevará a cabo en los próximos días, eventos que surgieron ante la ausencia de E3 2020 dentro del marco de la pandemia no desaparecerán. Uno de estos es Summer Game Fest 2021, organizado por el periodista Geoff Keighley. De hecho, servirá como una suerte de complemento a E3.

Si bien sigue siendo eclipsado por E3 2021, la inauguración de Summer Game Fest 2021 estuvo repleta de anuncios. De hecho, varios correspondieron a algunos juegos muy esperados.

A continuación, recopilamos los anuncios que se hicieron en Summer Game Fest 2021.

Tiny Tina’s Wonderlands

La filtración de futuros anuncios de 2K Games terminó siendo verídica. A través de un tráiler cinematográfico, 2K Games presentó Tiny Tina’s Wonderlands. Aunque todavía se desconoce cómo será la jugabilidad, Ahsly Burch —actriz de voz de Tiny Tina, que sera la «Bunker Master» de esta aventura— dio a conocer que será un ‘looter shooter’ como anteriores entregas de Bordelands. Sin embargo, Burch hace énfasis en que se diferenciará de la saga principal de varias formas. Una de estas será un sistema de magia, aunque aún se desconoce cómo funcionará, y la posibilidad de que los jugadores personalicen su avatar.

Metal Slug Tactics

En asociación con SNK, Dotemu y Leikir Studio han revelado Metal Slug Tactics. Tal como sugiere su nombre y deja ver su tráiler, este será un juego de estrategia a la XCOM con elementos ‘roguelite’. Los jugadores tendrán a su disposición el clásico arsenal de Metal Slug, árboles de habilidades, ventajas y atributos y un sistema de adrenalina.

Por el momento, Metal Slug Tactics no tiene fecha de lanzamiento.

Death Stranding Director’s Cut

Durante los últimos meses, había circulado un rumor de que Kojima Productions estaba trabajando en una versión extendida de Death Stranding. A través de un tráiler repleto de referencias a Metal Gear Solid, el estudio ha revelado Death Stranding Director’s Cut llegará a PS5. Desafortunadamente, el tráiler no reveló que novedades contendrá esta nueva edición.

Jurassic World Evolution 2

A través de un tráiler cinematográfico, Universal Games y Digital Platforms han revelado que Jurassic World Evolution 2 se lanzará en 2021. Al igual que el primer juego, esta secuela será un simulador de gestión. La campaña —ambientada tras los eventos de Jurassic World: El reino caído— llevará a los jugadores fuera del archipiélago Muertes y les permitirá construir su Parque Jurásico en una gran variedad de escenarios. Como si no fuera suficiente, contará con la presencia de Ian Malcolm (Jeff Goldblum) y Claire Dearing (Bryce Dallas Howard).

Además de la campaña, la secuela tendrá otros modos. Teoría del Caos dejará que los jugadores revivan y alteren eventos clave de la franquicia, Caja de arena les permitirá crear su Parque Jurásico sin restricción alguna y Desafío pondrá a prueba sus conocimientos del juego.

Sable

Lost Ark

El MMORPG coreano Lost Ark llegará a Occidente durante el cuarto trimestre de 2021. Para registrarse en la alfa cerrada, sigan este enlace. La prueba se realizará entre el 11 y 16 de junio.

Call of Duty

Among Us

Salt and Sacrifice

En esta secuela de Salt and Sanctuary, los jugadores tomarán el papel de un Inquisidor Marcado. Este consiste en un criminal que puede evitar la pena de muerte cazando Magos, criaturas hechas de malicia que causan estragos en todo el mundo. Esa es su misión. Por fortuna, los jugadores no tendrán que completarla en solitario. Al igual que Salt and Sanctuary, su secuela tendrá un modo cooperativo. A diferencia del juego original, en el que solo era local, Salt and Sacrifice tendrá multijugador en línea y un sistema de emparejamiento. Este será reminiscente al sistema de invocación de la saga Dark Souls.

Solar Ash

Escape from Tarkov

A través de un nuevo tráiler, Battlestate ha revelado la próxima locación que llegará al juego.

Two Point Campus

En este simulador de gestión, los jugadores no solo deberán construir y administrar su propia institución. También deberán asegurarse de que los estudiantes de las diferentes facultades estén satisfechos. Por fortuna, tendrán acceso a una larga lista de carreras disparatadas.

Smite

A partir del 13 de julio, los jugadores de SMITE podrán adquirir el pase de batalla de Stranger Things. Este permitirá que Bakasura, Scylla, Sylvanus y Apollo se conviertan en los siguientes personajes de la serie de Netflix: el Demogorgon, Eleven, el Azotamentes y Hopper. La colaboración también llegará con un nuevo mapa basado en El Otro Lado.

The Anacrusis

Este FPS cooperativo permitirá que hasta cuatro jugadores unan fuerzas para hacer frente a hordas de monstruos. A medida que derroten enemigos, podrán desbloquear armas y mejoras. La historia de este juego se relatará a lo largo de varias temporadas.

The Anacrusis llegará a Xbox One, Xbox Series X/S, Steam y Epic Games Store a finales de 2021. El juego debutará con juego cruzado entre todas las plataformas mencionadas.

Rocket League

A partir del 17 de junio, los jugadores de Rocket League podrán hacerse con un paquete inspirado la saga Rápidos y Furiosos. Este contiene tres vehículos —Nissan Skyline, Dodge Charger y Pontiac Fiero— y varios contenidos cosméticos para sus vehículos.

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt

Ambientado en el universo de Vampire: The Masquerade, este juego de disparos en tercera persona —que sacará provecho a las habilidades sobrenaturales de los vampiros— será ‘free-to-play’ y permitirá que los jugadores personalicen la apariencia de sus avatares. Aquellos interesados en participar en la alfa cerrada pueden registrarse siguiendo este enlace.

The Dark Pictures: House of Ashes

A través de un tráiler, Bandai Namco ha dado a conocer que House of Ashes —el próximo capítulo de The Dark Pictures Anthology— se pondrá a la venta el 22 de octubre. También ha revelado los contenidos de la edición Pasuzu. Esta contiene una figura de la criatura del inframundo (9x9x10 cm), un pin metálico Eclipse, una lámina de arte exclusiva y pegatinas.

Tales of Arise

Planet of Lana

Monster Hunter Stories 2

Endless Dungeon

Back 4 Blood

Warner Bros. Games y Turtle Rock Studios han dado a conocer que la beta abierta de Back 4 Blood se llevará a cabo entre el 12 y 16 de agosto. Aquellos que reserven el juego tendrán acceso anticipado a esta beta, periodo que comprenderá entre el 5 y 9 de agosto. Aquellos que no lo hayan hecho, pueden registrarse en Back4Blood.com/Beta para tener una oportunidad de acceder anticipadamente a la beta. Cabe señalar que los cupos son limitados.

Tunic

Andrew Shouldice, desarrollador de Tunic, ha dado a conocer que habrá una demo en 2021.

Tribes of Midgard

Evil Dead: The Game

Elden Ring

Después de dos años de espera, Elden Ring se deja ver en su primer tráiler de jugabilidad. Para saber más sobre el próximo juego de FromSoftware, recomendamos seguir este enlace.

¡Los anuncios no terminan aquí! Cabe recordar que entre el 12 y 15 de junio se celebrarán las diferentes las conferencias de E3 2021. Para ver los horarios, sigan este enlace.

Fuente: Summer Game Fest 2021