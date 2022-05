Summer Game Fest 2022: fecha, hora y cómo ver la presentación de juegos

La cancelación de E3 2022 no significa que nos vamos a quedar sin un evento masivo de videojuegos este año. Les vamos a decir la fecha, hora y cómo ver el evento Summer Game Fest que estará de regreso en 2022. Será una presentación especial llena de anuncios, noticias y actualizaciones de parte de «los más importantes desarrolladores de juegos del mundo».

¿Cuál es la fecha y hora de la presentación de juegos del Summer Game Fest 2022?

El evento se llevará a cabo el jueves 9 de junio de 2022 a la 1:00 p.m. (hora de Colombia, Ecuador, Perú y México).

También revelaron que la presentación se podrá ver en vivo en algunos teatros IMAX de Norteamérica.

Cómo ver la presentación en vivo

No se preocupen si no están en Estados Unidos y no pueden ir a un teatro IMAX a ver qué nos tiene preparado Geoff Keighley. Podremos ver la presentación de Summer Game Fest 2022 en vivo gracias a las siguientes plataformas de video:

¿Cuándo es la presentación de Day of the Devs?

Una vez termine la presentación principal podremos seguir en los mismos canales para ver el evento Day of the Devs, en el que veremos novedades del mundo de los juegos independientes.

Fuente: cuenta oficial del evento en Twitter