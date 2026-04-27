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Summer Game Fest 2026: estos son los juegos que llevará Xbox con una demostración al evento

Demostraciones de Grounded 2, Erosion y más juegos que llegarán a Los Ángeles en junio en el Summer Game Fest 2026.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Xbox ha confirmado oficialmente la lista de juegos que formarán parte de su paso por el Summer Game Fest: Play Days 2026. Este evento exclusivo para medios y creadores de contenido se llevará a cabo en Los Ángeles del 6 al 8 de junio, justo después del evento principal de apertura programado para el 5 de junio.

¿Cuáles son los juegos que llevará Xbox al Summer Game Fest 2026?

¿Cuáles son los juegos que llevará Xbox al Summer Game Fest 2026?

Dentro de los títulos propios de Xbox, Obsidian Entertainment presentará Grounded 2, permitiendo a los asistentes participar en batallas cooperativas de cuatro jugadores contra el nuevo jefe King Dozer. Esta secuela introduce los «Buggies», vehículos conducibles que fueron la característica más solicitada por la comunidad para explorar el nuevo entorno del parque.

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Adicionalmente, Xbox llevará una selecta lista de títulos independientes, entre los cuales destaca Don’t Fret, un survival horror en primera persona donde se deben resolver acertijos musicales en una escuela distorsionada con una guitarra. Por otro lado, Erosion introduce una mecánica de tiempo única en su mundo abierto roguelike, donde cada muerte del jugador consume una década de vida, provocando el envejecimiento de los personajes y el deterioro físico del entorno.

La variedad continúa con títulos como Aniimo, el cual se centra en la captura de criaturas y la mecánica de transformación. Por otro lado, Grave Seasons, combina la simulación de granja con el misterio de asesinatos. Finalmente Valor Mortis, un «soulslike» en primera persona ambientado en una versión fantástica de la era napoleónica también estará presente en el espacio de Xbox en Summer Game Fest 2026. Otros juegos como My Arms Are Longer Now, Way to the Woods y Gungrave G.O.R.E: Blood Heat abarcan diferentes géneros.

Juegos y duración de la demo que estará en Summer Game Fest 2026

JuegoDesarrolladorDuración DemoGénero / Estilo
Grounded 2Obsidian / Eidos Montreal30 minSupervivencia Co-op
AniimoPawprint Studio15-30 minCaptura de criaturas / Mundo abierto
Don’t FretScary Kid Studios40 minTerror / Sigilo
ErosionPlot Twist30 minRoguelike de mundo abierto
Grave SeasonsPerfect Garbage / Blumhouse~1 horaSimulación de granja / Horror
Gungrave G.O.R.E: Blood HeatIggymob20-30 minAcción
My Arms Are Longer NowToot Games1 horaHumor absurdo / Sigilo
Valor MortisOne More Level30 minSoulslike en primera persona
Way to the Woodsonepixel.dog20 minAventura

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Vía: Gematsu

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