2022 es otro año sin E3 (hay planes para E3 2023) y algunos creen que este icónico evento de videojuegos no va a volver más. Pero eso no significa que diferentes empresas y estudios se van a quedar sin un espacio para promover sus próximos lanzamientos. El Summer Game Fest de Geoff Keighley, el State of Play de Sony, Microsoft, Bethesda, THQ Nordic y muchos más tienen preparadas presentaciones especiales de juegos entre junio y agosto de 2022 que servirán de «reemplazo» a E3 para que no lo extrañemos ni un poquito.

Este artículo será actualizado a medida que anuncien nuevos eventos. Los horarios indicados son para Colombia, Ecuador, Perú y México y están sujetos a posibles cambios.

Sony State of Play

Esta será una presentación de aproximadamente 30 minutos en la que, además de revelar nuevos juegos y dar nueva información sobre otros ya anunciados —con algo de suerte, la fecha de lanzamiento para God of War: Ragnarok—, veremos novedades relacionadas con PSVR2.

Fecha y hora: jueves 2 de junio a las 5:00 p.m.

jueves 2 de junio a las 5:00 p.m. Cómo verlo: Twitch, YouTube

Summer Game Fest 2022

Esta será una presentación especial de Geoff Keighley llena de anuncios, ‘premieres’ mundiales, noticias y actualizaciones de parte de «los más importantes desarrolladores de juegos del mundo». Pueden conocer más al respecto siguiendo este enlace.

Fecha y hora: jueves 9 de junio a la 1:00 p.m.

jueves 9 de junio a la 1:00 p.m. Cómo verlo: YouTube, Twitch, Twitter, Facebook

Day of the Devs 2022

Todas las novedades del mundo de los juegos independientes.

Fecha y hora: jueves 9 de junio, justo después del final de la presentación de Summer Game Fest.

jueves 9 de junio, justo después del final de la presentación de Summer Game Fest. Cómo verlo: YouTube, Twitch, Twitter, Facebook

Guerrilla Collective

Esta es otra presentación enfocada en juegos independientes de distribuidoras como Neon Doctrine y Akupara.

Fecha y hora: sábado 11 de junio a las 10:00 a.m.

sábado 11 de junio a las 10:00 a.m. Cómo verlo: Twitch, YouTube

Wholesome Direct

Otra presentación de juegos independientes, pero enfocada en títulos sin violencia, relajantes y que se salen del molde de los que deben ser los videojuegos.

Fecha y hora: sábado 11 de junio a las 11:30 a.m.

sábado 11 de junio a las 11:30 a.m. Cómo verlo: YouTube

Future Games Show

Esta presentación es organizada por la publicación GamesRadar y en esta usualmente vemos juegos independientes y AA. Durará una hora y tendrá alrededor de 40 juegos de distribuidores como Team17, Thunderful y Amanita Design.

Fecha y hora : sábado 11 de junio a las 2:00 p.m.

: sábado 11 de junio a las 2:00 p.m. Cómo verlo: Twitch, Facebook, YouTube, Twitter

Presentación de juegos de Xbox y Bethesda 2022

Además de los juegos de Xbox Game Studios y lo que nos tiene preparado Bethesda —entre lo que seguramente habrá más información sobre Starfield— veremos títulos de otros estudios que preparan juegos para las plataformas de Microsoft. Pueden conocer más siguiendo este enlace.

Fecha y hora : domingo 12 de junio a las 12:00 del mediodía.

: domingo 12 de junio a las 12:00 del mediodía. Cómo verlo: Twitch, YouTube

PC Gaming Show

La ya tradicional presentación de juegos para PC organizada por PC Gamer estará de regreso para mostrar montones de nuevos títulos y probablemente continuar la curiosa narrativa de la presentación del año pasado, en la que una vengativa IA se hizo con el control del show.

Fecha y hora : domingo 12 de junio a las 2:00 p.m.

: domingo 12 de junio a las 2:00 p.m. Cómo verlo: YouTube

Presentación de juegos de THQ Nordic 2022

El enorme conglomerado de estudios, que recientemente adquirió a Eidos y Crystal Dynamic dice que tiene mucho que mostrar. Lo curioso es que parece que no se enfocará solo en nuevos títulos, sino en actualizaciones y nuevas versiones de juegos ya lanzados.

Fecha y hora : viernes 12 de agosto a las 2:00 p.m.

: viernes 12 de agosto a las 2:00 p.m. Cómo verlo: YouTube

Gamescom Opening Night Live (ONL)

Geoff Keighley, no satisfecho con todo lo que mostrará en Summer Game Fest 2022, termina la temporada de presentaciones de juegos de «reemplazo» de E3 desde Cologne, Alemania.