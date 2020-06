Summer Games Done Quick 2020 se pasará al formato virtual

La organización Games Done Quick ha informado que su tradicional evento de speedrunners de mitad de año, Summer Games Done Quick 2020, tendrá un formato no presencial debido a la pandemia que estamos viviendo en este momento. El evento ya había sido pospuesto de sus fechas originales que iban a ser del 21 al 28 de junio.

A medida que fue avanzando el brote de Coronavirus, la organización cambió las fechas para agosto pero pensando todavía en un evento presencial. Sin embargo, con un nivel de contagios que todavía está alto, GDQ eligió pasarse a una modalidad totalmente virtual. Ahora el evento se llama Summer Games Done Quick 2020 Online.

Para este año, se hará una transmisión central desde el estudio de GDQ, mientras que los speedrunners permanecerán en sus casas haciendo sus partidas. También tendrán la opción de usar comentaristas por si los necesitan.

La organización utilizará lo aprendido en Corona Relief Done Quick, un evento realizado en abril que recaudó fondos para la ayuda a los médicos que están en primera línea combatiendo la pandemia.

Summer Games Done Quick Online 2020 se realizará del 16 al 23 de agosto por los canales tradicionales de Twitch. Todos los donativos serán dirigidos a la organización “Médicos sin Fronteras”.

Vía: Polygon