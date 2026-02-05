Videojuegos

Super Bomberman Collection para Switch y Switch 2 salda una deuda pendiente desde la era de SNES

Para bailar esto es una bomba.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

En el marco del más reciente Nintendo Partner Showcase, Konami liberó las bombas y una muy pedida colección clásica de juegos de Bomberman. Konami anunció el lanzamiento del nuevo Super Bomberman Collection para Nintendo Switch y Switch 2. Esta compilación ya está disponible en ambas plataformas. Super Bomberman Collection es un paquete que contiene un total de siete títulos con doce versiones. Incluye contenido y juegos que nunca antes habían llegado a Occidente.

Super Bomberman, el juego de combate en grupo, ya está disponible como una colección con siete juegos y doce diferentes versiones, incluyendo las ediciones localizadas inéditas de Super Bomberman 4 y Super Bomberman 5, así como los dos primeros juegos de Bomberman para Famicom. Con el modo Boss Rush, funciones de apoyo, bibliotecas y mucho más, los jugadores también pueden unirse a hasta tres jugadores más a través de GameShare para compartir la diversión explosiva. Juega en modos offline y online, por equipos o individual.

Super Bomberman Collection Switch

Revive el caos clásico con el lanzamiento de Super Bomberman Collection – Nintendo Switch 2 Edition para Nintendo Switch 2 y Super Bomberman Collection para Nintendo Switch. Las versiones físicas tardan un poco más y estarán disponibles hasta el mes de agosto, así que si quieres saltar a la acción de inmediato, digital es el camino.

