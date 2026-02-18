Super Bomberman Collection – Reseña (Switch)

Antes de la adquisición de Hudson Soft por parte de Konami, Bomberman gozó de una consistente era de lanzamientos para Super Famicom que Japón pudo disfrutar sin falta. No así Occidente, donde solo los primeros dos juegos llegaron a América y un tercero más a Europa. Para el par restante, todos por estos lados tuvimos que recurrir a herramientas de emulación, la verdad sea dicha. Afortunadamente, en pleno 2026 Konami decidió continuar su buena racha de colecciones retro para lanzar Super Bomberman Collection, un paquete que tiene todo lo que necesitamos para un multijugador sin igual. O bueno, casi todo, en el caso del ‘online’.

Vamos a comenzar con el orden cronológico, específicamente con el contenido adicional y bonificaciones en Super Bomberman Collection. Encontramos más de 200 imágenes con arte y conceptos de todos los juegos de Super Bomberman, es decir diseños de personajes, aliados, enemigos, portadas, pósteres promocionales y demás. Es especial para todos aquellos que quieran profundizar en el estilo artístico tan particular del bombardero de Hudson y notar su evolución con el paso de los años y las entregas. Que como apunte separado, en lo personal ha sido una fuerte inspiración, pese a no ser ilustrador profesional.

En el apartado musical o Radio Bomba, puedes crear tu propia lista de reproducción con pistas de la banda sonora de los cinco juegos. Tengo una particular recordación de los temas en Super Bomberman 5, al ser el que más jugaba con amigos en modo competitivo, por lo que es grato poder hacer el ejercicio de repasarlos dentro de la colección. La inspiración de sonidos japoneses es más que clara, pero el acelerado ritmo en la jugabilidad de Super Bomberman les aplica su propia personalidad.

Bomberman (Famicom/NES)

Dentro de las bonificaciones o Super Bonus encontramos los dos primeros juegos de Bomberman para Famicom y NES, no es necesario desbloquearlos ni nada por el estilo. Tampoco es obligatorio jugarlos, pero si te gusta estudiar la historia son una interesante ventana a la velocidad con la que no contaba y recibió Bomberman en las entregas Super. Sus niveles son más extensos y de ritmo pausado, no por ello menos peligrosos, sentando las bases al futuro estallido de la franquicia. Una de las implicaciones más curiosas radica en el ‘lore’, pues Hudson Soft desarrolló Lode Runner (1984) para NES y los enemigos eran literalmente Bomberman. Al final, el protagonista se transforma en el protagonista de Bomberman (1985), dando así continuidad un tanto no canónica.

Bomberman 2 (Famicom/NES)

La secuela mejora las falencias del primer juego en cuanto a velocidad y en general es superior en materia jugable. Bomberman es enviado a la cárcel por un crimen que no cometió y ahora debe escapar limpiando su nombre con bombas. Este es el diseño que estandarizó el futuro de la saga y los niveles se acercan más a los que veríamos –con mejor calidad– a partir de Super Bomberman, pero sin el multijugador de aquel.

Super Bomberman (SNES/Super Famicom)

Derrota a los implacables robots de Mr. Karat y el Dr. Mukk mientras estos tratan de hacerse con el poder de Peace Town y todos los Bomberman. La llegada de la familia Bomberman al sistema Super de Nintendo implicó el uso del multitap, que se conectaba en el segundo puerto de la consola y permitía conectar hasta cuatro controles adicionales. Super Bomberman solo permite un máximo de cuatro jugadores contando al primer puerto, así que desaprovechaba un espacio más. Sin embargo, en el modo historia para hasta dos jugadores, vemos mejores gráficos en 16-bit con efectos que dan la ilusión de un pseudorenderizado 3D.

Esto no aplicaba al multijugador para cuatro, con rivales también controlables por la computadora, pero con una reducción visual para poder controlar el procesamiento de datos.

Super Bomberman 2 (SNES/Super Famicom)

Los Cinco Viles Bomber te han encerrado en el calabozo de su nave espacial. Escápate y libera al legendario Bomber dorado. Esta secuela eliminó la opción de dos jugadores en el modo historia, a su favor introdujo gráficos todavía mejores en la campaña pero continuó con solo cuatro jugadores en el modo batalla. Un detalle llamativo y útil en la interfaz de usuario, es la posibilidad de ver en la esquina superior derecha la cantidad de bombas que podemos posicionar de forma continua y el nivel del rango de explosión. Estos obtenidos con mejoras a través de los mapas.

Los jefes de mundo regresan con diseños más imponentes y los Cinco Viles Bomber dejan su marca para posteriormente regresar.

Super Bomberman 3 (SNES [EU]/Super Famicom)

Bugler ha reunido a los Cinco Viles Bomber y ha tomado el control de planetas enteros. La tercera entrega de Super Bomberman no llegó a América pero sí a Europa, aunque la sola introducción de los Louies como animales de apoyo justificaba su distribución. Los Louies son estos animales del mundo Bomber con apariencia de canguros, que vienen en huevos y poseen habilidades especiales según sus colores: el verde permite correr, el rosado salta obstáculos, el azul patea bombas, el amarillo patea bloques y el café pone líneas de bombas.

Todo lo bueno que aportan los Louies lo hacen sacrificando el bien logrado aspecto visual en anteriores entregas. Los niveles de la campaña –que otra vez permite dos jugadores y ahora sí cinco en el multijugador– además requieren activar interruptores para recolectar fragmentos y continuar al siguiente escenario. Perdemos la ventaja de ver la cantidad de bombas disponibles para poner y el nivel de la llama. Sumado a la reducción de calidad gráfica, fue un tanto decepcionante aún con los Louies, pero a pesar de las faltas no es un mal juego.

Super Bomberman 4 (Super Famicom)

Bugler regresa para enviar a Bomberman a otro punto espaciotemporal, nuevas monturas y equipo le ayudarán a volver a su época. Considerablemente mejor que su predecesor, lamentablemente ausente para Occidente y solo disponible en japonés. Esta versión de Super Bomberman Collection viene con los textos traducidos en inglés, aunque esto solo implica los menús, básicamente, no el manual. Los Louies también regresan y esta vez tenemos una mayor variedad de escenarios y jefes a través del tiempo, comenzando por la prehistoria y sus monturas correspondientes.

Si bien no alcanza el nivel visual de Super Bomberman 2, adiciona mecánicas a los niveles multijugador –para cinco jugadores– que serían el estándar de futuras entregas, como obstáculos, rampas, rieles y otros elementos de entorno. Está bien y es funcional, si no fuese porque su refinamiento llegaría con la última y definitiva entrega.

Super Bomberman 5 (Super Famicom)

Una amenaza procedente de otra dimensión ha liberado unas fuerzas malvadas con el fin de conquistar la galaxia. La experiencia definitiva y el estallido final de la batalla real; el último título de la franquicia para el sistema de 16-bit un 28 de febrero de 1997; de los últimos lanzamientos fuertes para Super Famicom. En realidad Super Bomberman 5 no tiene presa mala, pues su campaña finalmente retorna un nivel gráfico a la altura, pero es su multijugador para cinco el más exquisito hasta la fecha. Somos conscientes de ello 29 años después y con otros lanzamientos en el medio.

También traducido por primera vez de forma oficial, es un juego cargado de adictiva y dinámica música, colores, Louies, caóticas batallas, muerte súbita y competencias por equipos. Posee una variedad de escenarios suficientes para entretener por horas y que además inspirarían a Bomberman Tournament en Game Boy Advance. Esta quinta entrega es la mejor del paquete sin temor a equivocación.

Lamentablemente, el modo en línea de Super Bomberman Collection solo está disponible por medio de GameChat para Switch 2 en cuanto a consolas Nintendo, aunque solo el anfitrión requiere tener el juego. En el caso del primer Switch es posible acceder al multijugador local con cinco jugadores simultáneos.

Reseña hecha con una copia digital de Super Bomberman Collection para Nintendo Switch brindada por Konami. El juego también está disponible en Switch 2, PS5, Xbox Series X/S y PC.