Captain Tsubasa, mejor conocido como Súper Campeones en Colombia, no se asomaba por el mundo de las consolas de videojuegos desde hace más de una década. Durante muchos años, Oliver sus amigos se limitaron al mundo de los juegos para dispositivos móviles.

Pero eso está a punto de cambiar. Bandai Namco acaba de anunciar Captain Tsubasa: Rise of Champions para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC.

Este nuevo título, desarrollado por Tamsoft (Cyberdimension Neptunia, Senran Kagura) será un juego de fútbol ‘estilo arcade’. Como podemos ver en el tráiler, no van a faltar las jugadas vistosas y elementos más cinematográficos del anime. Usará un estilo visual ‘cel-shading’ que lo hará lucir como un episodio de la serie animada.

Este juego no contará con los elementos de JRPG que hicieron especiales a algunos juegos de la saga, especialmente en consolas como NES y Super Nintendo. Será acción deportiva pura y dura. De acuerdo a Hervé Hoerdt —vicepresidente de mercadeo de Bandai Namco— Captain Tsubasa: Rise of Champions no será solo para los fanáticos del manga y anime. Podrá ser disfrutado por fanáticos del fútbol en todo el mundo.

Aunque no tiene una fecha definitiva de lanzamiento, sabemos que vamos a poder disfrutar de la exagerada acción futbolística de Captain Tsubasa: Rise of Champions en 2020.

Fuente: sitio web oficial de Bandai Namco Entertainment