Videojuegos

Desde que el primer Super Mario Maker para Wii U fue anunciado en E3 2014, los jugadores comenzamos a soñar con un Zelda Maker. No era una idea descabellada, pues el estilo de entregas como el primero de la franquicia, A Link to the Past, Link’s Awakening, The Minish Cap y otros con perspectiva cenital, se prestan para diseñar calabozos interesantes de forma sencilla. Algunos fanáticos trataron de crear su propia versión de esto hace años, pero eventualmente desapareció de Internet. Afortunadamente podemos recurrir a títulos como Super Dungeon Maker para acercarnos a la idea.

Sí, es demasiado fácil describir a este título como un «Zelda Maker«, pero es una comparación que los mismos creadores hacen y es claro que esa es su inspiración. Aunque no se desarrolla en Hyrule y controlamos a un divertido pollo llamado Fink en lugar del portador de la Espada Maestra, el espíritu de la franquicia de Nintendo vive aquí.

Antes de continuar hablando de este título, tenemos que dejar muy claro que acaba de ser lanzado bajo el programa de acceso anticipado (‘early access’) de Steam. Esto significa que todavía se encuentra en desarrollo y vamos a ver llegar muchas características, poco a poco, hasta el lanzamiento de su versión 1.0. Eso es algo bueno, ya que tiene mucho potencial.

Cuando jugamos Super Dungeon Maker por primera vez, tenemos que superar un sencillo calabozo en el que nos familiarizamos con los movimientos del pollo protagonista antes de salir al mapa que sirve como ‘hub’ principal. Desde aquí podemos acceder a los tutoriales, calabozos creados por los jugadores, otros pocos creados por los desarrolladores y entrar al modo creación para dar rienda suelta a nuestra creatividad.

Crear un calabozo resulta bastante sencillo e intuitivo. Podemos dar forma a cuartos del tamaño que queramos, esconder llaves, posicionar trampas, llenarlos de enemigos y crear algunos puzles. Por supuesto, podemos subir nuestras creaciones a internet para que otros puedan disfrutarlas… o sufrirlas.

En esta fase tan temprana de Super Dungeon Maker no hay una gran variedad de elementos que podamos usar en nuestros calabozos. Contamos con seis tipos de enemigos, un manojo de trampas, obstáculos limitados y solo tres diferentes ambientes: castillo, desierto y bosque. Cada uno con sus correspondientes melodías. También podemos “esconder” habilidades que el protagonista puede obtener, como saltar, nadar, usar un escudo, un gancho y poner bombas. A pesar de esa limitada variedad, los jugadores ya han compartido creaciones muy divertidas e imaginativas que exprimen al máximo las limitadas herramientas.

Si quieren comprobarlo ustedes mismos, tenemos varias opciones para encontrar buenos calabozos. Podemos organizarlos en orden de popularidad, más gustados, más nuevos, usar un buscador de palabras claves y la identificación única de cada nivel. El servidor de Discord del juego está lleno de jugadores compartiendo sus niveles y se está formando una comunidad bastante agradable. Esperamos que eso no cambie a medida que el juego se haga más popular.

Algo que esperamos que mejoren es el movimiento de Fink. Es impreciso y se convierte en un dolor de cabeza a la hora de superar los niveles más difíciles, porque obviamente la comunidad ya ha dado vida a calabozos dignos de un kaizo. Las ‘hitboxes’ del protagonista y el rango de su espadazo también necesitan ser mejoradas urgentemente. Tampoco nos molestaría que aumenten la velocidad de caminar, traduzcan los textos al español y agreguen la posibilidad de crear listas con nuestros calabozos favoritos.

Pero como ya dijimos, esta es una versión de acceso anticipado que va a mejorar mucho con cada parche de actualización. Los desarrolladores ya anunciaron que van a agregar bloques móviles al juego, lo cual aumentará considerablemente las posibilidades de los puzles. Si hay algo que ustedes quieren ver en el juego, coméntenlo en el Discord o en los foros de Steam. El estudio ha dicho que quiere toda la retroalimentación posible para convertir este título en un gran juego. Hemos visto que muchos jugadores están pidiendo un modo multijugador y parece que los creadores están analizando si es posible.

Si les llama la atención, los animamos a adquirirlo lo más pronto posible en lugar de esperar la versión 1.0. No solo porque así van a poder ver crecer el juego y ayudar a darle forma, sino porque está muy barato. Cuesta solo 25.000 pesos colombianos en Steam. También nos encantaría verlo en Switch. Su forma de juego y sistema de creación son perfectos para la consola híbrida de Nintendo, en la que se sentiría como en casa. Ya veremos si se hace realidad.

Super Dungeon Maker es un juego con un potencial prácticamente infinito. Si Nintendo nunca llega a crear Zelda Maker, este va a ser un perfecto refugio para todos los potenciales diseñadores de aventuras en Hyrule… o como sea que se llame esta tierra habitada por aves (¿Cuccos?).

Primeras impresiones hechas con un código de acceso anticipado de Super Dungeon Maker para Steam brindado por Rokaplay.