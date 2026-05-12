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¿Recuerdan el «Super Juego» de Sega? Ya lo cancelaron

Pero el taxi seguirá loco y el hacha seguirá dorada.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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En 2022 conocimos el proyecto del «Super Juego» de Sega. Este no era un solo juego, sino una especie de «sello» para englobar varios ‘juegos como servicios’ inspirados en Fortnite de algunas de sus franquicias más conocidas. Esperaban que este proyecto fuera un éxito masivo de monetización recurrente que iba a traer mucho dinero a la empresa. Pues bien, estos planes chocaron con la realidad y tuvieron que ser desechados.

Según se había reportado, dos de los títulos creados bajo el «Super Juego» serían «nuevos Jet Set Radio y Crazy Taxi en estilo de juegos-como-servicio, con un sistema de monetización recurrente que buscarían crear comunidades de jugadores en línea». Desde su anuncio, los jugadores expresaron dudas sobre este modelo, pero la fiebre del oro por juegos que hicieran tanto dinero como Fortnite, GTA Online, Apex Legends, etc. tenía cegados a los ejecutivos.

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Ahora que hemos visto tantos proyectos de este tipo fracasar, las cosas han cambiado. Muchas empresas están tratando de echar marcha atrás y salvar lo que puedan. Entre ellas la misma Sega.

De acuerdo al reporte financiero del final del año fiscal 2025 —que ustedes mismos pueden leer aquí— Sega está al tanto de las dificultades para los juegos gratis con microtransacciones. Cita el mal recibimiento de Sonic Party Rumble y el poco éxito de las colaboraciones con Rovio como ejemplos y confirma que decidieron cancelar el «Super Juego».

EL mismo reporte confirma que bajaron la prioridad de los juegos como servicio y que pusieron a algunos los desarrolladores que estaban trabajando en este tipo de títulos en «juegos completos enfocados en franquicias establecidas». Rovio seguirá trabajando en juegos gratis con microtransacciones, pero será reestructurado.

Lo mejor de todo es que a pesar de la cancelación del «Super Juego», Sega sigue trabajando en juegos asociados con las franquicias que iba a usar. El reporte muestra que tienen nuevos juegos de las series Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio y Streets of Rage en producción y que se esperan para el año fiscal 2027. Estos serían juegos completos y no juegos cómo servicio.

Nos alegra que cada vez haya más estudios dándose cuenta de que los juegos como servicio no son el futuro y que estén enfocándose más en títulos tradicionales para un solo jugador o multijugador. Es una lástima que hayan perdido tanto tiempo en busca de un tesoro que cualquier jugador sensato hubiera podido decirles que no existía.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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