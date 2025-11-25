Videojuegos

Super Mario 64 finalmente corre en PlayStation 1, más bien como Super Mario 32-bit

Crash Mario.

Por Cesar Nuñez
No es extraño ver juegos de Nintendo 64 descompilados a otras consolas rivales como Dreamcast, mucho más poderosa pero aún así un considerable reto que no se trata simplemente de exportar el juego. Sin embargo, cuando el proceso conlleva adaptar Super Mario 64 a la primer consola PlayStation –con solo 32-bit–, las cosas se ponen peliagudas.

Star Fox 64 y Mario Kart 64 han sido adaptados a otras plataformas, pero el último proyecto es quizás el más impresionante hasta la fecha, simplemente porque lleva a la estrella de Nintendo a la consola que superó a N64 en ventas. Un ‘modder’ llamado Malucard está en proceso de ejecutar Super Mario 64 en la primera consola de Sony y los resultados, como han de esperarse, son bastante complejos para PlayStation.

Como puedes ver, el proceso aún está en sus primeras etapas y muchos componentes no funcionan correctamente o simplemente están rotos. Estos problemas incluyen árboles flotantes, animaciones perdidas, falta de control de cámara, problemas de carga de texturas y más. Sin embargo, considerando las diferencias entre N64 y PS1, sigue siendo un logro impresionante, pero aún le queda mucho camino por recorrer.

Si te animas a probarlo, puedes hacerlo siguiendo los pasos en GitHub; aunque necesitarás tu propia copia del juego de algún respaldo digital en tu colección, porque es el único medio que podemos aprobar.

No menos impresionante, también hay otro usuario que planea llevar Super Mario 64 a Game Boy Advance, consola también de 32-bit, curiosamente.

Super Mario 64 en GBA, solo para demostrar el potencial de las limitaciones
