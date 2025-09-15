Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 tendrán la opción de controles de ‘mouse’ en Switch 2

Dos juegos originales de Wii regresarán en Switch 2 como la compilación Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2. El primer título ya había aparecido antes en Switch en la colección Super Mario 3D All-Stars que celebraba los 35 años de Super Mario Bros. Pero en esta ocasión se suma la compatibilidad con el ‘mouse’ de Nintendo Switch 2. Esta información proviene del sitio web japonés de Nintendo.

Nintendo no ha detallado completamente cómo funcionan los controles con ‘mouse’. Sabemos que se habilitarán tras una actualización gratuita y reemplazarán opcionalmente los controles de movimiento con Wiimote y Joy-Con apuntando a la pantalla. Al igual que en otros juegos, esta función se puede usar con los Joy-Con 2. Esta misma actualización habilitará la compatibilidad con 4K al jugar en Switch 2.

Deberías poder mover el cursor para recoger Star Bits. En Super Mario Galaxy 2, el mando de Wii también se usó para jugar con Yoshi. Mientras tanto, en el caso del primer Switch, la pantalla táctil era la única forma de manipular el cursor de estrella en modo portátil para desplazar a Mario entre microplanetas.

Super Mario Galaxy 2 + Super Mario Galaxy 2 fue uno de los anuncios relacionados con el aniversario 40 de Super Mario. Esta compilación se lanzará para Nintendo Switch 2 el 2 de octubre del 2025.