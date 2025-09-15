Videojuegos

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 tendrán la opción de controles de ‘mouse’ en Switch 2

Control de ratones.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Dos juegos originales de Wii regresarán en Switch 2 como la compilación Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2. El primer título ya había aparecido antes en Switch en la colección Super Mario 3D All-Stars que celebraba los 35 años de Super Mario Bros. Pero en esta ocasión se suma la compatibilidad con el ‘mouse’ de Nintendo Switch 2. Esta información proviene del sitio web japonés de Nintendo.

Nintendo no ha detallado completamente cómo funcionan los controles con ‘mouse’. Sabemos que se habilitarán tras una actualización gratuita y reemplazarán opcionalmente los controles de movimiento con Wiimote y Joy-Con apuntando a la pantalla. Al igual que en otros juegos, esta función se puede usar con los Joy-Con 2. Esta misma actualización habilitará la compatibilidad con 4K al jugar en Switch 2.

Deberías poder mover el cursor para recoger Star Bits. En Super Mario Galaxy 2, el mando de Wii también se usó para jugar con Yoshi. Mientras tanto, en el caso del primer Switch, la pantalla táctil era la única forma de manipular el cursor de estrella en modo portátil para desplazar a Mario entre microplanetas.

Super Mario Galaxy 2 + Super Mario Galaxy 2 fue uno de los anuncios relacionados con el aniversario 40 de Super Mario. Esta compilación se lanzará para Nintendo Switch 2 el 2 de octubre del 2025.

🌎

Super Mario Universe

 Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2…
El precio de las nuevas figuras Amiibo se…
Reportes de Super Mario Galaxy como la segunda…
Mario cumple 40 años y todavía no hay…
Cómo descargar en español la aplicación Hello, Mario!…
My Mario es la nueva línea de productos…
Ya tiene fecha de lanzamiento Jump+ Jumble Rush, el Tower Defense de los personajes de la Shonen Jump
Estas son las skins de la colaboración de Persona 5 con Overwatch 2
Nuevos códigos para Genshin Impact 6.0 (Luna I) – septiembre de 2025
Guía Silksong – Dónde están todos los Fragmentos de Carrete
Guía Silksong – Dónde están todos los Fragmentos de Máscara
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Ya tiene fecha de lanzamiento Jump+ Jumble Rush, el Tower Defense de los personajes de la Shonen Jump
No hay comentarios

Lo último

Guía Silksong – Cómo ganar en el juego de dados contra Lumble
Videojuegos
¿Pokopia? Hice mi propio Animal Crossing de Pokémon durante la pandemia
Videojuegos
Hablamos sobre Silksong en el nuevo episodio del videopodcast Preguntas y Respuestas con GamerFocus
Videojuegos
¡Megaevolución liberada! Este es nuestro unboxing de la expansión del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon
Cultura POP