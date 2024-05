Super Mario Land de Game Boy finalmente en Nintendo Switch Online

A pesar que el superior Super Mario Land 2: 6 Golden Coins ha estado disponible desde la llegada de los juegos de Game Boy a Nintendo Switch Online, muchos solo pedían su predecesor de menor calidad. Super Mario Land es la primera aventura portátil de Super Mario y a su vez el debut de la princesa Daisy de Sarasaland. Es algo corto, pero lo único en 1989, ya que NES solo contaba con los primeros dos juegos y Super Mario Bros. 3 haría lo propio en 1990. SML y otros títulos ya están disponibles en Nintendo Switch Online.

Una de las mayores limitaciones de Super Mario Land son las físicas de movimiento, que difieren drásticamente en comparación a las de Super Mario Bros. en NES. Game Boy no era el problema, como quedó claramente demostrado en la más acertada secuela, que apelaba hacia el estilo de Super Mario World en SNES. SML también permitía que Mario controlase un avión y un submarino, algo original que no replicarían otras entregas. Nintendo 3DS recibió una suerte de secuela en la forma de Super Mario 3D Land.

Otra de las adiciones de Game Boy a Nintendo Switch Online es Alleyway, una versión de Breakout o Arkanoid con Mario en la portada, pero sin mayores diferencias. Eliminar bloques rebotando una pelota es la única jugabilidad. El último de los juegos para Occidente es Baseball, una versión portátil del juego de NES, con una cámara más cercana hacia el bateador y el ‘catcher’ que su contraparte de consola casera.

En el caso exclusivo de Japón hay un interesante cuarto juego adicional de Game Boy para Nintendo Switch Online. Se trata de Kaeru no Tame ni Kane wa Naru (The Frog For Whom the Bell Tolls) desarrollado por Intelligent Systems. Este es una especie de precursor de TLoZ: Link’s Awakening, incluso algunos personajes hacen cameos posteriores en la isla Koholint.