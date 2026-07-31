Super Mario Sunshine ya tiene fecha de aterrizaje en la Isla Delfino de Nintendo Switch Online, además de dos juegos nunca lanzados en Virtual Boy

Por fin tenemos fecha de lanzamiento para Super Mario Sunshine en Nintendo Switch Online. El juego se añadirá al servicio el 12 de agosto del 2026 a las 8:00 pm (usualmente un día antes a esa hora de la fecha anunciada). El primer título de Super Mario para GameCube se podrá jugar en la aplicación Nintendo GameCube – Nintendo Classics exclusiva para Switch 2. Recuerda que se requiere una suscripción al paquete de expansión de Nintendo Switch Online para disfrutar juegos de GameCube.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de Super Mario. Seguir

Dark days loom over Isle Delfino!



Clean up a polluted island with FLUDD at your side in Super Mario Sunshine, coming to Nintendo GameCube – Nintendo Classics on Nintendo Switch 2 for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members on Aug 13! pic.twitter.com/8j5iWvjnJz — Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 31, 2026

Nintendo también anunció que Zero Racers y D-Hopper, juegos inéditos hasta ahora, se unirán a Virtual Boy – Nintendo Classics el 4 de agosto a las 8:00 pm a través de Switch Online para Switch y Switch 2.

Zero Racers

Este título es un juego de carreras para Virtual Boy. En un futuro donde el siglo XXX está cerca, la humanidad, tras haber perdido su antigua gloria y viviendo ahora bajo tierra, habiendo perdido muchas emociones, organiza una «CARRERA». Compites por la posición conduciendo una máquina flotante por un circuito formado por conductos cuadrados conectados durante cinco vueltas.

Debes mantener una posición dentro del rango especificado en cada vuelta, y si terminas entre los tres primeros, puedes avanzar al siguiente circuito. Usando «Rapid», que se obtiene al pasar por las marcas de velocidad en el circuito, puedes volar a gran velocidad durante un tiempo limitado.

D-Hopper

Este título es un juego de acción para Virtual Boy. El príncipe Dorin del Reino Celestial es perseguido por el rebelde ministro Rexxar y cae a las profundidades de la tierra. Rescatado por hadas subterráneas, Dorin emprende el viaje hacia el Reino Celestial en busca de cuatro espíritus desaparecidos del reino de las hadas. Avanza por las diferentes etapas saltando y aleteando para desplazarse por plataformas flotantes en el aire y derrotando a los enemigos que se interponen en su camino. Cuando encuentra a los espíritus, puede transformarse en un dragón con habilidades especiales.