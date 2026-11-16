Super Meat Boy tendrá una versión remasterizada con nuevos gráficos, música, secretos y personajes

Han pasado más de 16 años desde el lanzamiento de uno de los títulos que ayudó a popularizar el mundo de los juegos independientes y que nos enamoró con su jugabilidad, su música y estética irreverente. Hablamos por supuesto de Super Meat Boy y si de repente sienten ganas de jugarlo de nuevo, tal vez valga la pena esperar unos meses para disfrutarlo de una forma completamente nueva. El equipo de Team Meat acaba de anunciar Super Meat Boy Again+, una versión ‘mejorada’ y remasterizada del juego con nuevos gráficos, música, secretos, personajes y más.

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Todavía no han anunciado su fecha de lanzamiento ni si saldrá en plataformas diferentes a PC, pero si están interesados pueden agregarlo a su lista de deseados en su página de Steam y ver el tráiler de su anuncio a continuación.

También tenemos algunas imágenes de la versión original al lado de los nuevos niveles para que comparen el cambio de estilo gráfico. Esta nueva estética parece basada en la de Super Meat Boy Forever, el ‘auto-runner’ que tristemente tuvo un recibimiento mixto.

Recuerden que Edmund McMillen, el creador original de Meat Boy, ya no está trabajando con Team Meat y se dedicó a hacer juegos por aparte con Nicales. Pero este juego sigue en manos de uno de los creadores del Super Meat Boy original: el programador Tommy Refenes. Si quieren ver más de la obra de McMillen, pueden recurrir a The End is Nigh o al excelente Mewgenics.

Si quieren más del ‘chico carne’ y no quieren esperar el lanzamiento de este nuevo Super Meat Boy Again+, les recomendamos dar una mirada a Super Meat Boy 3D, el cual ha sido bastante subestimado y es un excelente juego de plataformas de precisión tridimensional.