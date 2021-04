Pasaron más de seis años desde su anuncio inicial, pero a finales de 2020 finalmente pudimos disfrutar de Super Meat Boy Forever. Sin embargo, esta secuela del popular juego independiente de 2010 solo salió en ese momento para Nintendo Switch y PC (mediante Epic Games Store).

Afortunadamente, la espera terminó para los usuarios de otras plataformas que quieren ayudar a Meat Boy y Bandage Girl a salvar a su bebé Nugget de las garras del Doctor Fetus. El estudio Team Meat publicó un nuevo tráiler que reveló la fecha en la que podremos jugar Super Meat Boy Forever en PS4 y Xbox One: el 16 de abril de 2021.

Cabe mencionar que este lanzamiento estaba planeado originalmente para enero, pero fue aplazado.

Este título hace honor a su nombre, pues es un juego ‘eterno’. Los niveles son generados aleatoriamente cada vez que se termina el juego, por lo que ninguna partida es igual a la anterior. A diferencia de su predecesor, Meat Boy y Bandage Girl tienen un nuevo set de movimientos que incluso les permite golpear a los enemigos para mantenerse el mayor tiempo posible en el aire.

No podemos esperar para disfrutar de Super Meat Boy Forever en PS4 y Xbox One en la fecha anunciada. Todavía no hay noticias de un posible lanzamiento en Steam.

Fuente: canal oficial de Team Meat en YouTube