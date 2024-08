Super Nintendo (SNES) cumple 33 años en América y junto a Paul Rudd no envejecen

El 23 de agosto de 1991, Nintendo finalmente se atrevió a dar el siguiente paso hacia los 32-bit después de su arrollador éxito con NES. La era de SNES vería cómo un competidor en las manos de Sega se alzaba en la denominada guerra de consolas de los noventa, pero Nintendo tenía a Mario. Aún estaban frescos los recuerdos de Super Mario Bros. 3 cuando Super Mario World, F-Zero, Pilotwings, SimCity y Gradius 3 llegaron al continente como juegos de lanzamiento de SNES. En el comercial para televisión de Nintendo, el entonces actor de 22 años, Paul Rudd (Ant-Man), experimentaba el «Súper Poder» de SNES.

En la actualidad, SNES cumple 33 años y Rudd tiene 55. Sin embargo, a ninguno de ellos le pasan los años en el sentido no literal de la frase. No vamos a meternos en conspiraciones vampíricas sobre el actor de Clueless y otras tantas comedias de los noventa y primera década de los 2000. Rudd ganaría mayor fama como Ant-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel y pasaría a participar en películas como Ghostbusters y series como Only Murders in the Building.

Sin embargo, en el caso de Super Nintendo o SNES podemos ver por qué sigue siendo una consola de referencia y no solo al interior de la Gran N. Aunque NES recibe mayor exposición en los productos de la compañía, en SNES muchas de sus franquicias se convirtieron en leyenda. Y no solo hablamos de Zelda. El mismo Super Mario World es un ejemplo de plataformas perfectos; Super Metroid dio pie a la consagración del subgénero; Donkey Kong Country maravilló con sus gráficos prerenderizados y A Link to the Past redirigió la fórmula de The Legend of Zelda.

Otras compañías como Squaresoft, Capcom y Konami aprovecharon la consola casera para elevar sus clásicos en géneros aclamados como RPG y beat ‘em up. Todos los estudios y los mismos jugadores comieron bien de la torta de SNES. Con la próxima apertura del Museo Nintendo en Kyoto, Japón, la consola nuevamente tiene su espacio dedicado de celebración con más de tres décadas a sus espaldas, millones de fanáticos y fieles seguidores hasta nuestros días. Ya sea en el sistema original, la Consola Virtual de Wii, Wii U y New 3DS; la versión mini de SNES Classic Edition o a través de Nintendo Switch Online, siempre es un buen momento para volver a jugar Super Nintendo.