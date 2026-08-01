Videojuegos

Super Robo Wars: el DLC de Y ya tiene fecha de lanzamiento y anuncian remasterización del Z

Les contamos todo sobre el último contenido DLC para Super Robot Wars Y y lo que sabemos sobre la remasterización de Z.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Bandai Namco y el desarrollador Bandai Namco Forge Digitals han presentado diferentes novedades sobre el futuro de su franquicia de TRPG, Super Robot Wars, la cual está cumpliendo 35 años desde su debut para Game Boy en abril de 1991. Además de anuncios para sus los juegos de la franquicia exclusivos para Japón, el medio Famitsu compartió una entrevista con Go Nagai, el autor de Mazinger Z; uno de los iconos de la otrora franquicia de Banpresto.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento del DLC de aniversario de Super Robot Wars Y?

El contenido descargable de pago «Anniversary Expansion Pack» para Super Robot Wars Y estará disponible el próximo miércoles 5 de agosto. Previo a esta expansión, el 4 de agosto se liberará la actualización gratuita versión 1.4.0. Cabe destacar que este paquete marcará el final del soporte de DLC y actualizaciones para esta entrega.

- Publicidad -

En cuanto al contenido, el DLC añade un total de 33 nuevas misiones de área, 12 armas, cinco unidades jugables (incluyendo el Gundam Calibarn de Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury, así como a Crow Brust y su Li-Brasta T de 2nd Super Robot Wars Z), un miembro de tripulación de asistencia y nuevos ataques combinados entre franquicias. Además, la actualización gratuita añade las misiones conmemorativas por los 20 millones de copias vendidas de la saga y por su 35.º aniversario, junto con el nuevo modo de juego «BOOST» (que duplica la experiencia, CREDIT y MXP obtenidos) y la elevación del límite de nivel de piloto de 150 a 200.

¿Qué sabemos sobre la remasterización de Super Robot Wars Z?

La sub-saga Super Robot Wars Z debutó originalmente en la consola PlayStation 2 en 2008, desde su lanzamiento SRW Z se consolidó como una de las partes más queridas por los fanáticos. Posteriormente, la serie continuó en PlayStation Portable (PSP) en 2011 con 2nd Super Robot Wars Z: Break the World Chapter (Hakai-hen), seguida por su segunda parte, Reborn The World (Saisei-hen), en 2012.

Ahora, como parte de las celebraciones por el 35.º aniversario de la franquicia Super Robot Wars, Bandai Namco anunció oficialmente el desarrollo de 2nd Super Robot Wars Z: Break the World Chapter Remastered, una versión remasterizada del clásico RPG táctico lanzado originalmente en 2011 para la portátil PSP. Aunque la compañía ha confirmado la producción de esta remasterización, por el momento no se han detallado las plataformas en las que estará disponible ni su fecha definitiva de salida. Por el momento esto es todo lo que sabemos sobre la remasterización de Super Robot Wars Z. No obstante, es muy probable que durante Tokyo Game Show conozcamos más sobre esta remasterización.

🔥

Más noticias sobre anime

Gachiakuta: este es el primer vistazo a la segunda temporada
 Gachiakuta: este es el primer vistazo a la…
Primeras impresiones de Jaadugar: A Witch in Mongolia, el josei dirigido por Science Saru
 Primeras impresiones de Jaadugar: A Witch in Mongolia,…
Impresiones Young Ladies Don’t Play Fighting Games, un anime para todo fanático de Street Fighter 6
 Impresiones Young Ladies Don’t Play Fighting Games, un…

Fuente: Bandai Namco

Más de:
Super Robot Wars Y Super Robot Wars Y
Roblox códigos de Sobrevive a los Backrooms (agosto 2026)
Street Fighter 6: horarios del mantenimiento previo al inicio a la cuarta temporada
Roblox códigos de Obby oscilante para Brainrots (Swing Obby for Brainrots) agosto 2026
Roblox códigos de Adóptame [Adopt Me!] (agosto 2026)
Roblox códigos activos de Anime Eternal (agosto 2026)
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior EWC 2026: resultados del Top 8 del torneo de Street Fighter 6
No hay comentarios

Lo último

EWC 2026: resultados del Top 8 del torneo de Street Fighter 6
Esports
Imágenes oficiales de la figura de Aerith Masterline basada en Final Fantasy VII Rebirth, una excelsa estatuilla que supera los dos mil dólares
Cultura POP
Samara Weaving habría sido elegida como Emma Frost para la película de X-Men de Marvel Studios
Cine y TV
Roblox: Códigos de Hunty Zombie (Zombi Cazador) para agosto 2026
Videojuegos