Super Robo Wars: el DLC de Y ya tiene fecha de lanzamiento y anuncian remasterización del Z

Bandai Namco y el desarrollador Bandai Namco Forge Digitals han presentado diferentes novedades sobre el futuro de su franquicia de TRPG, Super Robot Wars, la cual está cumpliendo 35 años desde su debut para Game Boy en abril de 1991. Además de anuncios para sus los juegos de la franquicia exclusivos para Japón, el medio Famitsu compartió una entrevista con Go Nagai, el autor de Mazinger Z; uno de los iconos de la otrora franquicia de Banpresto.

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¿Cuál es la fecha de lanzamiento del DLC de aniversario de Super Robot Wars Y?

El contenido descargable de pago «Anniversary Expansion Pack» para Super Robot Wars Y estará disponible el próximo miércoles 5 de agosto. Previo a esta expansión, el 4 de agosto se liberará la actualización gratuita versión 1.4.0. Cabe destacar que este paquete marcará el final del soporte de DLC y actualizaciones para esta entrega.

En cuanto al contenido, el DLC añade un total de 33 nuevas misiones de área, 12 armas, cinco unidades jugables (incluyendo el Gundam Calibarn de Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury, así como a Crow Brust y su Li-Brasta T de 2nd Super Robot Wars Z), un miembro de tripulación de asistencia y nuevos ataques combinados entre franquicias. Además, la actualización gratuita añade las misiones conmemorativas por los 20 millones de copias vendidas de la saga y por su 35.º aniversario, junto con el nuevo modo de juego «BOOST» (que duplica la experiencia, CREDIT y MXP obtenidos) y la elevación del límite de nivel de piloto de 150 a 200.

¿Qué sabemos sobre la remasterización de Super Robot Wars Z?

La sub-saga Super Robot Wars Z debutó originalmente en la consola PlayStation 2 en 2008, desde su lanzamiento SRW Z se consolidó como una de las partes más queridas por los fanáticos. Posteriormente, la serie continuó en PlayStation Portable (PSP) en 2011 con 2nd Super Robot Wars Z: Break the World Chapter (Hakai-hen), seguida por su segunda parte, Reborn The World (Saisei-hen), en 2012.

Ahora, como parte de las celebraciones por el 35.º aniversario de la franquicia Super Robot Wars, Bandai Namco anunció oficialmente el desarrollo de 2nd Super Robot Wars Z: Break the World Chapter Remastered, una versión remasterizada del clásico RPG táctico lanzado originalmente en 2011 para la portátil PSP. Aunque la compañía ha confirmado la producción de esta remasterización, por el momento no se han detallado las plataformas en las que estará disponible ni su fecha definitiva de salida. Por el momento esto es todo lo que sabemos sobre la remasterización de Super Robot Wars Z. No obstante, es muy probable que durante Tokyo Game Show conozcamos más sobre esta remasterización.

Fuente: Bandai Namco