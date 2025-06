Super Robot Wars Y: así funcionan las novedades jugables del nuevo TRPG con mechas de series de anime

A principios de abril conocimos que Super Robot Wars Y, el más reciente TRPG de Bandai Namco llegará el jueves 28 de agosto. Ahora, el reciente tráiler de Super Robot Wars Y —compartido durante una transmisión especial del juego en el canal oficial de Bandai Namco Japón—. Es así como, la desarrolladora japonesa, nos ha presentado a los personajes que serán los rivales que los jugadores encontrarán durante las misiones de Super Robot Wars Y.

¿Qué novedades jugables trae Super Robot Wars Y?

El tráiler, de al menos cinco minutos de duración, detalla nuevas características de jugabilidad que estarán presentes en Super Robot Wars Y. Entre estas destacan el sistema Assist Link. Este inicia con 3 ranuras, las cuales aumentarán progresivamente con el avance en el juego. Los personajes de asistencia se agruparán por colores elementales: Rojo, Azul o Verde. Al desplegar asistentes del mismo color, se activarán sinergias con efectos que se intensifican al tener 3 o 6 personajes. Por ejemplo, la sinergia Roja elevará la moral de los pilotos aliados al inicio de la etapa, mientras que la Verde incrementará la moral máxima y los puntos SP.

La función Auto Battle, vista previamente en Super Robot Wars 30, regresará, acompañada de una nueva ranura de guardado automático. Adicionalmente, Super Robot Wars Y incorporará la característica STG Memory, un árbol de habilidades que desbloquea mejoras para todo el escuadrón. Estas mejoras se activan gastando MXP (puntos de experiencia de misión) obtenidos al completar etapas.

El árbol de habilidades se divide por colores, cada uno ofreciendo beneficios específicos: Rojo para ataque y moral; Azul para defensa, evasión y la barra de SP; y Verde para la ganancia de dinero y experiencia, así como para los efectos de Assist Link.

¿Cuáles son los villanos y rivales que estarán presentes en Super Robot Wars Y?

Entre los villanos y rivales confirmados se encuentran Shaddiq Zenelli pilotando el Michaelis. Este personaje proveniente de Gundam: The Witch From Mercury se une a Ulube Ishikawa con el Walter Gundam, de G Gundam; Keith Aero Windermere en el Draken III, de Macross Delta; y Gavlet Gablae con el Bat-Shu, de L-Gaim. Una revelación adicional del tráiler es la participación de Rain Mikamura de G Gundam en el Rising Gundam, un personaje que no figuró en Super Robot Wars T.

El tráiler también presentó al villano original del juego, cuya voz estará a cargo de Ryota Suzuki. Por el momento, su nombre ha sido transliterado como Rae Savers y su unidad mecánica como Vai Lumina. Así que esperaremos una confirmación oficial cuándo Bandai Namco comparta la versión de este nuevo tráiler de Super Robot Wars Y localizada para occidente.

Fuente: Bandai Namco Entertainment