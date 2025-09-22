Super Robot Wars Y – Reseña (PC)

Super Robot Wars Y es la más reciente entrega de esta franquicia de juegos TRPG que desde 1991 ha reunido a las series de anime del género mecha —real y superrobots por igual— en una historia inter dimensional. Desarrollado por Bandai Namco Forge Digitals (anteriormente B.B. Studio y fruto de una unión con Banpresoft) y publicado por Bandai Namco Entertainment, el juego fue lanzado el pasado 28 de agosto de 2025 para PS5, Nintendo Switch y PC vía Steam. Es precisamente esta versión de Super Robot Wars Y, la que hemos jugado y en nuestra reseña les contaremos cómo ha sido nuestra experiencia en este nuevo inicio de saga del videojuego que reúne a las series del género mecha más queridas por los fanáticos.

Super Robot Wars Y llega luego de un periodo de cuatro años sin un nuevo juego de la franquicia.

El juego se presenta como una evolución de su predecesor, Super Robot Wars 30, y fue desarrollado en el motor Unity, lo que representa un cambio importante, ya que las anteriores entregas de consola han usado el mismo motor desde el año 2000. Es por esta razón que, al inicio, los menús pueden sentirse algo incómodos debido a la costumbre de años de tener un layout muy similar.

Una historia bien construida

La letra Y, según los desarrolladores, representa la convergencia de tres caminos, reflejando el concepto de unir diferentes series bajo una misma narrativa, y también simboliza la estructura de misiones ramificadas que dan al jugador la opción de forjar su propio camino. Es por esta razón, que la historia de Super Robot Wars Y es uno de sus puntos fuertes de esta nueva entrega. Ya que, a diferencia de otros títulos de la serie que seguían las historias de los anime incluidos, esta entrega se centra en una narrativa original.

La historia profundiza el desarrollo de los personajes originales, como la evolución de Echika de una líder inexperta a una figura que impone respeto, o la relación de Forte y Cross con algunos héroes de otras series.

La historia de Super Robot Wars Y comienza un año después del “Zero Requiem” de Code Geass, un evento que dejó al mundo en un estado de caos y en el que “la muerte” del emperador Lelouch tuvo repercusiones en todo el planeta. Bajo este contexto, los protagonistas, Echika Y. Franburnett y los hermanos Cross y Forte Tsukinowa, deben viajar por el mundo a borde de la ciudad fortaleza móvil A. Advent; la cual heredó Echika a los 14 años, El viaje del A. Advent se hace con el fin de proporcionar energía a las naciones y organizaciones que la necesitan. Ya que, el núcleo de A. Advent puede generar una cantidad de energía casi ilimitada. De esta manera, como es costumbre, la historia de un SRW gira al rededor de una temática central anti-guerra.

¿Se adaptan de manera orgánica las series de anime presentes en Super Robot Wars Y?

Aunque no todos los personajes tienen el mismo tiempo de pantalla, las interacciones sutiles con otros héroes los mantienen relevantes en la historia de SRW Y.

Las series de anime se integran en esta historia de Super Robot Wars Y de manera coherente. Esto debido a que algunos personajes, como Lelouch y Char Aznable, ya están presentes desde el inicio de la trama, mientras que otros se unen a través de eventos como agujeros de gusano. Un aspecto notable —que es una marca de esta franquicia— son las interacciones entre los personajes, que exploran escenarios “what-if” muy divertidos para los fanáticos; como por ejemplo ver a una conversación entre Hero y Lelouch o ver a Kamile hablando con Shin. Adicionalmente, la historia establece conexiones coherentes y se añaden pequeños detalles que enriquecen el mundo del juego, como la relación ya existente entre Forte y personajes de Gundam Wing: Endless Waltz y Code Geass.

Las secciones de texto son largas y pueden ralentizar el ritmo del juego, lo que lleva a los jugadores a querer saltarse los diálogos para avanzar a la jugabilidad.

La historia se desarrolla en un formato de novela visual, con cajas de texto estáticas y retratos de personajes. Esto, si bien puede ser un punto a favor para quienes aprecian el género, puede volverse monótono debido a la gran cantidad de diálogo y jerga técnica o de conocimientos propio y a detalle de cada universo protagonista de la historia del juego. Afortunadamente, la forma en la que es presentada la historia de SRW Y ha recibido una mejora considerable respecto a la de Super Robot Wars 30.

En Super Robot Wars Y la estrategia se vive antes, durante y después de cada misión

Super Robot Wars Y mantiene el ADN que lo ha caracterizado durante sus 34 años de existencia. Es decir, los jugadores se encontrarán con un TRPG por turnos con movimientos en cuadrícula y vista cenital. Además de mover unidades y atacar a los enemigos, en este juego también se deben gestionar recursos. Ya sea para mejorar los mecha, pilotos o para comprar partes o habilidades para los mismos. Adicionalmente, en esta entrega, los desarrolladores han agregado algunas particularidades como:

Sistema Assist Link: Los personajes de apoyo y no combatientes en SRW Y pueden unirse a las misiones como Assist Crew. Ellos ganan experiencia y suben de rango, y pueden realizar Assist Commands para curar, potenciar estadísticas, restaurar energía y ejecutar multiples comandos Spirit, El costo de estos comandos depende de la barra de asistencia que se llena con cada baja que generemos.

Progresión MXP: El Mission Experience Points o MXP es una nueva moneda que se obtiene al completar misiones en SRW Y. Este recurso se utiliza para mejorar las habilidades de los pilotos a través de un árbol de habilidades ramificado, lo que añade una sensación de progreso significativo y hace que las misiones secundarias, diseñadas para desbloquear personajes y obtener más MXP, se sientan importantes.

En general, la jugabilidad de Super Robot Wars Y es sencilla y no exige un alto nivel de estrategia en la dificultad normal. Esto hace que las primeras misiones se sientan rutinarias y sin un incentivo estratégico. Por otro lado, el diseño de los mapas es a menudo plano y carece de la complejidad que se ve en otros títulos del género. Sin embargo, a medida que avanza la historia —aproximadamente sobre la mitad del juego— la dificultad del juego aumenta, requiriendo un pensamiento más táctico por parte del jugador.

Un juego con muchas misiones… realmente muchas

Los jefes y los enemigos más robustos, aunque no siempre requieren una estrategia profunda, sí obligan a los jugadores a pensar más allá de hacer simples ataques. Es en este punto donde la gestión de los comandos Spirit y el despliegue del Assist Link son cruciales para superar a estos adversarios. Ya que, además de dar ventajas como tener el 100 % de precisión o hacer que el porcentaje de golpe de los enemigos este en 0 %, los comandos Spirit también pueden hacer que el escudo de los enemigos decaiga o que el daño de nuestro ataque sea multiplicado, genere el doble de experiencia, más créditos entre otros efectos que hacen que aumenten las posibilidades estratégicas del juego.

Las batallas más grandes, con docenas de enemigos en pantalla, crean una atmósfera épica que puede ser muy gratificante. Aunque algunos enemigos son fáciles de derrotar, las batallas más difíciles a gran escala requieren que tengamos una buena gestión de recursos y habilidades pasivas para poder completar los objetivos. Gracias a esto completar una misión en el juego se siente gratificante en lugar de repetitivo.

Nuevos gráficos y música traída directamente de los anime

El apartado visual y sonoro es una de las características más destacadas de Super Robot Wars Y, en especial para los fanáticos de toda la vida de esta franquicia. Ya que, las animaciones de batalla son el principal atractivo visual de esta entrega. Estas están realizadas en 2.5D con animaciones nuevas que se ven fluidas, detalladas y que rinden un homenaje meticuloso al material de origen, tanto en color como en estilo de dibujo. Adicionalmente, como en entregas anteriores, se han incluido algunas de las escenas de transformación de algunos mecha tomadas de las series originales.

Nosotros celebramos los nuevos modelos de los mecha del juego, en especial las de las series como Getter Robo Arc, SSSS.Dynazenon y Godzilla Singular Point. Ya que, cuentan con un aspecto 3D con sombreado cel-shading para emular los gráficos de sus series de origen. Si bien los desarrolladores mezclan diferentes estilos en algunas secuencias de ataque para mejorar el impacto visual, la nueva dirección artística ha sido totalmente de nuestro agrado.

En cuanto al sonido, el juego cumple con su cometido. Las explosiones, los efectos de los rayos láser y el rugido de los mechas contribuyen a la inmersión. Además, el juego cuenta con las voces de los seiyu y la posibilidad —detrás de un nutrido muro de pago— de que suene la música original de cada serie de anime durante las batallas con pistas cantadas por los artistas originales.

Super Robot Wars Y 8 Calificación general

Reseña hecha con una copia digital para Steam de Super Robot Wars Y provista por Bandai Namco Latinoamérica. El juego también está disponible para PlayStation 5 y Nintendo Switch.