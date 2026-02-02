Super Robot Wars Y: unidades y fecha de lanzamiento del segundo DLC

Bandai Namco ha compartido un nuevo tráiler que confirma cuándo es el lanzamiento del segundo paquete DLC de Super Robot Wars Y. Este contenido descargable no llega solo, ya que antes llegará una actualización gratuita que traerá algunos cambios al juego previos al lanzamiento del segundo paquete de contenido descargable (DLC) de pago, titulado “Awakening of a Soul”.

¿Cuándo es el lanzamiento del segundo DLC de Super Robot Wars Y?

El periodo de acceso anticipado para el DLC “Awakening of a Soul” inicia el martes 3 de febrero con la llegada de la actualización 1.2.0 para todos los usuarios. Mientras que el lanzamiento oficial del segundo DLC de Super Robot Wars Y para todos los poseedores del juego será el viernes 6 de febrero.

Estos son los cambios que recibirá el juego con la llegada de la actualización (1.2.0):

Misión especial: Se añade “Battle Rush 2” y la misión de área “Omen”, vinculada a la historia del nuevo DLC.

Se añade “Battle Rush 2” y la misión de área “Omen”, vinculada a la historia del nuevo DLC. Mejoras de sistema: Desbloqueo de límites de estadísticas para las unidades.

Desbloqueo de límites de estadísticas para las unidades. Optimización: Expansión de la memoria STG y mejoras generales de estabilidad del sistema.

¿Cuál es el contenido de “Awakening of a Soul”, el segundo DLC de Super Robot Wars Y?

El segundo DLC contará con cinco nuevas unidades jugables y una nueva integrante para la tripulación de apoyo (Assist Crew). Adicionalmente, el DLC incorpora 16 misiones de área y 10 onboard missions.

Estos son los anime de los que provienen las unidades que llegan con el nuevo DLC de Super Robot Wars Y:

Kotetsu Jeeg. Getter Robot: The Jet-Black Drifters (Original de Dynamic Planning). The Brave Fighter of Legend Da-Garn.

Super Robot Wars Y se encuentra actualmente disponible en las plataformas PlayStation 5, Nintendo Switch y PC a través de la tienda Steam.

Fuente: Bandai Namco Entertainment America